Του Ιωσήφ Αβράμογλου

Η επιλογή της Billie Eilish να ερμηνεύσει το signature τραγούδι "I'm In The Mood For Love" στο Live Lounge του BBC Radio 1, δείχνει ότι είναι μία καλλιτέχνις, που μπορεί να προχωρήσει περισσότερο και να κάνει και άλλα πράγματα εκτός από το δικό της σύγχρονο ρεπερτόριο, όπως άλλωστε έχει κάνει πανηγυρικά και η Lady Gaga.

Έχουμε λοιπόν εδώ το περίφημο "I'm In The Mood For Love", που γράφτηκε το 1935 από τους Jimmy McHugh και Dorothy Fields. Το τραγούδι το ερμήνευσε πρώτη η Frances Langford στην ταινία "Every Night at Eight", που βγήκε εκείνη τη χρονιά. Ο Bob Hope, που δούλεψε αρκετά με την Langford, διότι πήγαιναν και ψυχαγωγούσαν τα στρατεύματα του Β' παγκοσμίου πολέμου, είπε αργότερα ότι η ερμηνεία της ήταν εκπληκτική και συχνά ξεσήκωνε το κοινό!

Έκτοτε το κομμάτι αυτό το έπαιξαν ορχηστρικά ή το ερμήνευσαν τραγουδιστικά πολλοί σημαντικοί καλλιτέχνες, όπως οι: Louis Armstrong, Liberace, The King Cole Trio, Charlie Parker, Erroll Garner, Julie London, Pat Boone, Johnny Mathis, Shirley Bassey, Bryan Ferry, Barbra Streisand, Rod Stewart και πολλοί άλλοι.

Τώρα όμως έχουμε την live ερμηνεία της Billie Eilish. Ακούστε την!