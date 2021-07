Του Ιωσήφ Αβράμογλου

Το "I'd Rather Believe in You" ήταν το 13ο κατά σειρά στουντιακό άλμπουμ της Cher. Είχε πρωτοκυκλοφορήσει τον Οκτώβριο του 1976. Ο δίσκος αυτός ήταν μια παταγώδης αποτυχία, που δεν κατάφερε καν να μπει στο τσαρτ...

Όταν η Cher ηχογραφούσε αυτόν τον δίσκο ήταν έγκυος στο δεύτερο της παιδί, που ήταν από τον Gregg Allman των Allman Brothers. Μάλιστα είχε γράψει ένα σημείωμα στο οπισθόφυλλο του δίσκου εκείνου, απευθυνόμενο στο αγέννητο ακόμα παιδί της, που αργότερα το ονόμασε Elijah Blue Allman, στο οποίο το ευχαριστούσε που... περίμενε να γεννηθεί μέχρι η μαμά να τελειώσει την ηχογράφηση του άλμπουμ...!