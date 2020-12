Μία τρομακτική εμπειρία βίωσε η Σερ όταν ένας άνδρας αποπειράθηκε να τη σκοτώσει ενώ πήγαινε στο θέατρο στο Μπρόντγουεϊ όπου εμφανιζόταν το 1982. Η θρυλική σταρ, πλέον 74 ετών, αποκάλυψε τον εφιάλτη που έζησε στο περιοδικό του Guardian, G2. Μάλιστα, είπε ότι οι θαυμαστές της έτρεξαν να τη σώσουν όταν ένας άγνωστος την άρπαξε και την τράβηξε σε ένα στενό δίπλα στο θέατρο. "Ένας άνδρας προσπάθησε να με σκοτώσει" είπε η σουπερστάρ. "Πάντα με άφηναν στην είσοδο για τους ηθοποιούς όταν έπαιζα στο Μπρόντγουεϊ. Νόμιζα ότι με πλησίασε να μου σφίξει το χέρι. Αυτός όμως μου άρπαξε το χέρι και μου το κράτησε πίσω από την πλάτη μου. Άρχισε να με τραβά στο στενό και είπε: "Αν κάνεις θόρυβο θα σε σκοτώσω". Δύο θαυμαστές που μετά έγιναν φίλοι μου, κατάλαβαν ότι κάτι τρέχει και άρχισαν να ουρλιάζουν και να τρέχουν προς το μέρος μου. Αυτός έφυγε τρέχοντας", αποκάλυψε η Σερ συζητώντας ότι δεν θέλει πλέον να βγαίνει μετά τις συναυλίες καθώς οι άνθρωποι την αναστατώνουν. Το "Come Back To the Five and Dime" ήταν ο πρώτος μεγάλος θεατρικός ρόλος της Σερ όπου υποδυόταν τη σερβιτόρα Σίσι για 52 παραστάσεις, στο θέατρο Μάρτιν Μπεκ της Νέας Υόρκης, το 1982.