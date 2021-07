Του Ιωσήφ Αβράμογλου

Αρκετά χρόνια μετά το ντεμπούτο άλμπουμ του με τίτλο "Tito Time", ο αδελφός του αείμνηστου Michael Jackson, o Tito Jackson, ετοιμάζει τον δεύτερο μεγάλο του δίσκο με γενικό τίτλο "Under Your Spell", που πρόκειται να κυκλοφορήσει στις 6 Αυγούστου.

Στο αναμενόμενο άλμπουμ αυτό θα συμμετέχουν καλλιτέχνες όπως οι: Stevie Wonder, Eddie Levert, George Benson, Bobby Rush, Marlon Jackson και η κόρη του B.B. King, η Claudette King, με την οποία θα ηχογραφήσουν το κλασικό κομμάτι του πατέρα της "Rock Me Baby".

Ήδη όμως ο Tito Jackson παρουσίασε ένα νέο τραγούδι από το επερχόμενο LP, πρόκειται για το "Love One Another", στο οποίο συμμετέχουν ο Bobby Rush ο αδελφός του Marlon Jackson και ο Stevie Wonder στην αρμόνικα.