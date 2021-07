Του Ιωσήφ Αβράμογλου

Η Billie Eilish είναι ένα 19χρονο κορίτσι γεννημένο στο Λος Άντζελες. Τα βίντεο κλιπ της στο YouTube έχουν συγκεντρώσει... δισεκατομμύρια views!Έχει ήδη κερδίσει 7 Grammy Awards, 2 American Music Awards, 2 MTV Europe Music Awards, ένα BRIT Award, 3 MTV Video Music Awards και ένα NRJ Music Award.Στα 17 της ήταν η νεότερη καλλιτέχνις που είχε τέσσερις υποψηφιότητες για βραβείο Grammy, σε τέσσερις διαφορετικές κατηγορίες.

Μουσικά η Billie Eilish κατατάσσεται στις κατηγορίες electropop και emo pop.Έτσι λοιπόν η χάρη της Billie Eilish έφθασε μέχρι και το BBC, το οποίο αποφάσισε να φτιάξει ένα αφιέρωμα στην νεαρά τραγουδίστρια με τίτλο 'Billie Eilish: Up Close'. Το πρόγραμμα θα έχει διάρκεια 45' λεπτά και θα βγει στον αέρα το Σάββατο 31 Ιουλίου.

Ας θυμηθούμε μερικές από τις μεγάλες επιτυχίες της Billie Eilish, που είναι τα: "Lovely", "Bad Guy", "When The Party's Over" και "Bellyache":