Τα γενέθλια της έχει σήμερα η Δέσποινα Βανδή και ο φίλος της, Νίκος Κοκλώνης, της ευχήθηκε μέσα από το Instagram δημοσιεύοντας ένα εντυπωσιακό βίντεο.

Όπως είναι γνωστό, ο παρουσιαστής ήταν η αφορμή για να συναντηθούν για πρώτη φορά επάνω στη σκηνή η Δέσποινα Βανδή με την Άννα Βίσση. Η γνωριμία των δύο γυναικών ωστόσο είχε γίνει λίγο καιρό νωρίτερα στο σπίτι του Νίκου Κοκλώνη, όπως αποκάλυψε ο ίδιος. Μάλιστα σήμερα δημοσίευσε ένα βίντεο από εκείνη την ημέρα στο οποίο οι δύο σταρ τραγουδούν και χορεύουν με τη διάθεσή τους να είναι ανεβασμένη στα ύψη.

Κάτω από το βίντεο, ο Νίκος Κοκλώνης έγραψε: «Δέσποινα Βανδή εσύ έχεις γενέθλια, σε μένα όμως φέτος, μαζί με την απόλυτη Άννα Βίσση, κάνατε το μεγαλύτερο δώρο -από αυτά τα ανεπανάληπτα! Τι εννοώ; Το one of a kind δώρο μου ήρθε τα περασμένα Χριστούγεννα στην πρώτη σας συνάντηση με την Άννα στο σπίτι μου -ήμουν ο πιο τυχερός άνθρωπος (μεγάλος fan και των δυο σας) που σας άκουσα να τραγουδάτε μαζί α καπέλα. Ήταν εκείνη την ημέρα που ουσιαστικά βρεθήκατε πρώτη φορά μαζί, μιλήσατε για τόσα πολλά κ συμφωνήσατε να βάλετε φωτιά στη σκηνή του just. Δεν γράψαμε μόνο τηλεοπτική ιστορία, αλλά έγινε και η αρχή μια ωραίας φιλίας ανάμεσά σας. Αυτό πάντα θα με συγκινεί! Μέσα από αυτά που ξεκινήσαμε εκείνο το βράδυ, η Άννα, εσύ, ο Γιώργος Αρσενάκος και εγώ γεννήθηκε η έμπνευση για πολλά ακόμα που έρχονται σύντομα! Για να κλείσω με κάτι δικό μου 😜- γούτσου γούτσου και χρόνια σου πολλά! Love you σου αξίζουν τα καλύτερα».

Δείτε την ανάρτηση του Νίκου Κοκλώνη