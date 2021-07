Η διαχρονική ηθοποιός Audrey Hepburn αποτελεί πρότυπο για πολλές γυναίκες. Αγαπήθηκε από τον κόσμο τόσο για το εμβληματικό στυλ και τους ρόλους της σε ταινίες του Hollywood, όσο και για την καλοσύνη και τη συμπόνια της. Προσέφερε εθελοντική εργασία στη UNICEF και μάλιστα είχε οριστεί πρέσβειρα καλής θέλησης. Της απονεμήθηκε επίσης το Προεδρικό Μετάλλιο Ελευθερίας, για τις συνεισφορές της σε ανθρωπιστικούς σκοπούς. Η Emma Ferrer, η εγγονή της star του σινεμά, συνεχίζει πλέον την ανθρωπιστική κληρονομιά της γιαγιάς της.

Η Emma είναι η 27χρονη κόρη του γιου της Hepburn, Sean Hepburn Ferrer και της Leila Flannigan. Γεννήθηκε το 1994, δηλαδή μια χρονιά μετά τον θάνατο της γιαγιάς της. Δεν είχε λοιπόν ποτέ την ευκαιρία να την γνωρίσει. Αυτό όμως δεν την σταμάτησε από το να εμπνευστεί από την ζωή της της. Όσον αφορά την καριέρα της, η Ferrer εργάζεται ως μοντέλο και ηθοποιός.

Έχει συνεργαστεί με οίκους όπως οι Dior, Givenchy και Tiffany & Co. Το 2019, συμμετείχε στην ταινία “The Man in the Attic”, ένα ψυχολογικό θρίλερ σε σκηνοθεσία του Constantine Venetopoulos. “Έχει αυτήν την αίσθηση της παλιάς ψυχής. Είναι σαν να προέρχεται από άλλη εποχή. Υπάρχει κάποιο στοιχείο στο DNA της, που το καθιστά ικανό να γίνεται αυτό το άλλο άτομο”, είχε δηλώσει ο σκηνοθέτης στον Τύπο σχετικά με την νεαρή καλλιτέχνιδα.

Η Ferrer ακολουθεί τα βήματα της Audrey Hepburn και στις φιλανθρωπίες. “Ήμουν σε φιλανθρωπικές εργασίες από πολύ μικρή ηλικία”, είχε δηλώσει σε μια πρόσφατη συνέντευξή της. “Έχω πλέον ξεκινήσει το δικό μου ταξίδι, δουλεύοντας με ανθρωπιστικές οργανώσεις. Αυτός είναι ένας τρόπος για να αισθάνομαι πραγματικά κοντά στη γιαγιά μου”, πρόσθεσε. Είναι αναμφίβολο λοιπόν ότι κληρονόμησε τόσο την ομορφιά και το ταλέντο της, όσο και τη συμπόνια που έδειχνε στους γύρω της.