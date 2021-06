Το τελευταίο επεισόδιο του πολυετούς reality “Keeping up with the Kardashian” προβλήθηκε πριν από λίγες μέρες και η πασίγνωστη οικογένεια έκανε πολλές αποκαλύψεις. Μία από αυτές ήταν και εκείνη της Κιμ Καρντάσιαν, σχετικά με τον πρόσφατο χωρισμό της με τον Κάνιε Γουέστ.

Σε μία έντονα συναισθηματικά σκηνή, η Kris Jenner ρώτησε την Kim, πώς νιώθει για την εξέλιξη του γάμου της. Το ζευγάρι τότε δεν είχε χωρίσει ακόμα, καθώς έκαναν αίτηση για διαζύγιο τον Φεβρουάριο, αφότου τα γυρίσματα είχαν ολοκληρωθεί. Η Kardashian αποκάλυψε ότι θα πάει σε ψυχοθεραπευτή, για να βελτιώσει αρχικά τον ίδιο της τον εαυτό. “Θέλω να είμαι απόλυτα ευτυχισμένη” παραδέχτηκε.“Ξέρω ότι η απόλυτη ευτυχία δεν είναι ρεαλιστική, αλλά θέλω να το προσπαθήσω όσο μπορώ” πρόσθεσε. “Και θα ήθελα να έχω έναν άνθρωπο δίπλα μου να τα μοιραστώ όλα αυτά” αναφερόμενη στην μοναξιά της μέσα στην σχέση με τον Kanye. “Ποτέ δεν πίστευα ότι θα νιώθω μόνη μου, γιατί έχω τα παιδιά μου. Όταν όμως ο σύζυγός μου μετακομίζει από πολιτεία σε πολιτεία, με επηρεάζει. Θέλω έναν άνθρωπο που δεν θα μένει μακριά από εμένα και την οικογένειά μας”.“Θέλω απλά να είσαι χαρούμενη, γιατί δεν είσαι εδώ και πάρα πολύ καιρό” τη συμβούλεψε η μητέρα της, Kris. Η συζήτησή τους τελείωσε με την Kim Kardashian να εξηγεί ότι είναι έτοιμη για ένα νέο κεφάλαιο στη ζωή της.

Πηγή: instyle.gr