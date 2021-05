Eurovision 2021: Στον τελικό η Στεφανία - Ποια είναι η νεότερη εκπρόσωπος της Ελλάδας στον Διαγωνισμό

Στον τελικό της Eurovision που διοργανώνεται στο Ρότερνταμ πέρασε η 18χρονη Στεφανία εκπροσωπώντας την Ελλάδα, με το τραγούδι Last Dance, των Δημήτρη Κοντόπουλου, Arcade και Sharon Vaughn. H σκηνοθετική σφραγίδα είναι του Φωκά Ευαγγελινού, ενώ τα ρούχα της τραγουδίστριας επιμελήθηκε ο σχεδιαστής μόδας Βρεττός Βρεττάκος, ο οποίος έχει δηλώσει για τη συγκεκριμένη της εμφάνιση πως "είναι μια κρυστάλλινη μωβ tanzanite ολόσωμη φόρμα, κεντημένη με 250.000 κρύσταλλα Swarovski. Έχει ασορτί, πανύψηλες μπότες που φτάνουν μέχρι τους μηρούς διακοσμημένες με μοτίβο κρυστάλλων και μοιάζουν με το δέρμα του φιδιού. Έγινε ειδική επεξεργασία από μωβ μακέτα 3D σε δέρμα φιδιού και στη συνέχεια ακολούθησε η διαδικασία της κρυσταλλοποίησης. Η εμφάνιση της Στεφανίας ολοκληρώνεται με ίδια κεντημένα, κρυστάλλινα μωβ γάντια".

Η 18χρονη Στεφανία Λυμπερακάκη είναι η νεότερη εκπρόσωπος που έχει στείλει ποτέ η Ελλάδα στον Διαγωνισμό, αλλά και η νεότερη τραγουδίστρια που θα λάβει μέρος, εφέτος, στη Eurovision.

Η νεαρή καλλιτέχνης θυσίασε τη σχέση 2,5 χρόνων που είχε για να βρεθεί στη σκηνή της Eurovision, καθώς όπως η ίδια είχε ανακοινώσει σε ανάρτησή της στο instagram “mετά από 2,5 χρόνια τώρα επιλέγουμε να τραβήξουμε χωριστούς δρόμους. Χωρίς καμία αμφιβολία είσαι το πιο απίθανο άτομο. Με βοήθησες και με υποστήριξες όσο κανείς. Θέλω να σε ευχαριστήσω για τα πιο όμορφα 2,5 χρόνια της ζωής μου. Τα απόλαυσα τόσο πολύ μαζί σου. Ο τρόπος που με έκανες να νιώθω ήταν υπέροχος. Θα σε αγαπάω για πάντα και θα σε υποστηρίζω σε όλα. Και ναι, κόσμε, είμαστε ακόμα φίλοι”, έγραψε η Στεφανία Λυμπερακάκη.

Η Στεφανία Λυμπερακάκη γεννημένη τον Δεκέμβριο του 2002 στην Ουτρέχτη.Η οικογένεια της Λυμπερακάκη κατάγεται από το Θούριο Έβρου. Είναι καλλιτεχνικά γνωστή ως Stefania και δραστηριοποιείται ως τραγουδίστρια, ηθοποιός και YouTuber. Είναι πρώην μέλος του κοριτσίστικου μουσικού συγκροτήματος Kisses, το οποίο εκπροσώπησε την Ολλανδία στον Παιδικό Διαγωνισμό Τραγουδιού της Eurovision 2016. Πρωταγωνίστησε στην ολλανδική τηλεοπτική σειρά Brugklas.Το 2013 η Λυμπερακάκη στην τρίτη σεζόν της ολλανδικής τηλεοπτικής εκπομπής ταλέντων The Voice Kids. Μετά από ανώνυμη ακρόαση συμμετείχε στην ομάδα του Μάρκο Μπορσάτο, αλλά αποκλείστηκε στον επόμενο γύρο του διαγωνισμού. Στη συνέχεια συμμετείχε στην παιδική χορωδία Kinderen voor Kinderen, από την οποία αποχώρησε δύο χρόνια μετά. Το 2016, εκπροσώπησε την Ολλανδία στον Παιδικό Διαγωνισμό Τραγουδιού Eurovision 2016, ως μέλος των Kisses. Το γκρουπ έλαβε την 8η θέση. Το 2018, η Λυμπερακάκη ανέβασε το πρώτο της τραγούδι "Stupid Reasons". Το 2019, ανέβασε ακόμη τρία, το "Wonder", το "I'm Sorry (Whoops)" και το "Turn Around". Η Λυμπερακάκη έγινε γνωστή στην Ελλάδα τον Ιούνιο του 2019, μετά την εμφάνισή της στα MAD Video Music Awards 2019 με το τραγούδι "Con Calma" του Daddy Yankee, το οποίο ερμήνευσε μαζί με την Ιλένια Ουίλιαμς και την Κόνι Μεταξά. Από το 2018 πρωταγωνιστεί στην ολλανδική σειρά Brugklas, στον ρόλο της Fenna. Επίσης πρωταγωνίστησε στις ολλανδικές ταινίες: Brugklas: De tijd van m'n leven (2019), De Club van Lelijke Kinderen (2019, στον ρόλο της τραγουδίστριας) και 100% Coco New York (2019, στον ρόλο της Lilly). Στα τέλη του 2019, η Λυμπερακάκη αναφέρθηκε ως πιθανή υποψήφια να εκπροσωπήσει την Ελλάδα στον 65ο Διαγωνισμό Τραγουδιού Eurovision, που θα γινόταν στο Ρότερνταμ της Ολλανδίας.Στις 3 Φεβρουαρίου 2020 η ΕΡΤ επιβεβαίωσε ότι πράγματι η Λυμπερακάκη είχε επιλεγεί ως η Ελληνίδα εκπρόσωπος. Θα ερμήνευε το τραγούδι "SUPERG!RL" στον δεύτερο ημιτελικό της 14ης Μαΐου 2020.Στις 18 Μαρτίου η Ευρωπαϊκή Ραδιοτηλεοπτική Ένωση (EBU) ανακοίνωσε ότι ο διαγωνισμός για πρώτη φορά θα ακυρωθεί λόγω της επιδημίας COVID-19. Ωστόσο, την ίδια μέρα η ΕΡΤ ανακοίνωσε ότι θα ήθελε η Λυμπερακάκη να ξανά-εκπροσωπήσει την Ελλάδα στο Διαγωνισμό Τραγουδιού Eurovision 2021. Την Τετάρτη 10 Μαρτίου κυκλοφόρησε το τραγούδι "Last Dance" με το οποίο η Stefania εκπροσωπεί την Ελλάδα στον 65ο Διαγωνισμό Τραγουδιού Eurovision.