Το πρώτο της live άλμπουμ κυκλοφορεί η Νόρα Τζόουνς, εννέα φορές βραβευμένη με Grammy τραγουδίστρια, στιχουργός και πιανίστρια της jazz. Το άλμπουμ που τιτλοφορείται "Til We Meet Again" αποτελεί μια συλλογή από live εμφανίσεις της Τζόουνς που έχουν δοθεί σε Αμερική, Γαλλία, Ιταλία, Βραζιλία και Αργεντινή μεταξύ του 2017 με 2019.

Αυτές οι live εμφανίσεις έχουν γίνει με τη συνοδεία των μουσικών της Τζόουνς και συγκεκριμένα του ντράμερ Μπράιαν Μπλέιντ, των μπασιστών Κρίστοφερ Τόμας και Τζέσι Μέρφι, του Πιτ Ρεμ, του κιθαρίστα Τζέσι Χάρις και των Χόρχε Κοντινεντίνο και Μαρσέλο Κόστα. Στο άλμπουμ περιλαμβάνονται 14 τραγούδια.

Είναι κόρη του Ινδού μουσικού Ραβί Σανκάρ από το δεύτερο γάμο του με την Σού Τζόουνς. Η μουσική της Νόρα Τζόουνς χαρακτηρίζεται από μία ιδιαίτερη μίξη τζαζ, παραδοσιακής φωνητικής ποπ, μπλουζ και κάντρι. Με το συγκρότημα της υπέγραψαν συνεργασία με την εταιρεία Blue Note Records το 2001 και το πρώτο άλμπουμ της με τίτλο "Come Away With Me" κυκλοφόρησε στις αρχές του 2002 με τεράστια εμπορική επιτυχία, πουλώντας περισσότερα από 18 εκατομμύρια αντίτυπα και έγινε πολυπλατινένιο.