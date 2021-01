Νούμερο 1 έγινε η κλασική επιτυχία των Χριστουγέννων του Τζορτζ Μάικλ. Last Christmas, τριάντα έξι χρόνια μετά την πρώτη του κυκλοφορία. Το single αυτό είχε κυκλοφορήσει από τους Wham! και σύμφωνα με το Official Charts, είναι το πρώτο Νο1 του 2021. Πρόκειται για ρεκόρ που σπάει ο Τζορτζ Μάικλ, αν και μετά θάνατον, καθώς πρόκειται για το μεγαλύτερο χρονικό διάστημα που έκανε single για να φθάσει στο Νο1 μετά τη δημιουργία του. Πήρε 36 ολόκληρα χρόνια για να κατακτήσει την κορυφή, σπάζοντας το ρεκόρ του Τόνι Κρίστι και του single του "(Is This The Way To) Amarillo" που έκανε 33 χρόνια και τέσσερις μήνες για να καταλάβει την κορυφή.

Το "Last Christmas" σκαρφάλωσε στην πρώτη θέση από την τρίτη, αφού έλαβε 9,2 εκατ. stream την περασμένη εβδομάδα. Είναι η πρώτη φορά για τον αείμνηστο Τζορτζ Μάικλ, που έφυγε από τη ζωή ανήμερα των Χριστουγέννων, το 2016, να κατακτά την κορυφή των chart, μέσα σε 24 χρόνια, καθώς η τελευταία φορά που είχε τη χαρά να έχει τραγούδι στην πρώτη θέση ήταν το 1996 με το "Jesus To A Child".