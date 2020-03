Ο Ίντρις Έμπα αναγκάστηκε να αρνηθεί ότι βρίσκεται σε κρίσιμη κατάσταση λόγω του κορονοϊού, καθώς κυκλοφόρησε ένα βίντεο hoax, το οποίο υποστήριζε ότι ο ηθοποιός είναι στην εντατική. video claimed he was in intensive care amid his coronavirus diagnosis. Έτσι μέσω του twitter του διέψευσε την "ψευδή φήμη". "Είναι ψεύτικο. Είμαι καλά προς το παρόν. Σε ευχαριστώ που μου το έδειξες" απάντησε στον χρήστη που του έστειλε το εν λόγω βίντεο. O Ίντρις Έλμπα ενημέρωσε πριν από λίγες ημέρες τους διαδικτυακούς του φίλους στο twitter ότι βρέθηκε θετικός στον κορονοϊό και τους συνέστησε να μένουν σπίτι. Όπως σημείωσε, βρέθηκε θετικός, "είμαι καλά, δεν έχω συμπτώματα μέχρι στιγμής αλλά έχω απομονωθεί από τη στιγμή που πληροφορήθηκα για την έκθεσή μου στον ιό. Μείνετε σπίτι και να είστε πραγματιστές. Θα σας ενημερώνω για το πώς τα πηγαίνω. Μην πανικοβάλλεστε". Ο διάσημος ηθοποιός σε νεότερη ανάρτησή του αναφέρει ότι ανησυχεί γιατί πάσχει από άσθμα και λόγω του υποκείμενου νοσήματος μπορεί να αντιμετωπίζει περισσότερους κινδύνους από ότι νόμιζε αρχικά, κάτι που μπορεί να παρουσιάσει επιπλοκές. Ο 47χρονος είπε μεταξύ άλλων στο βίντεο "Έχω άσθμα, έτσι ταιριάζω στην κατηγορία των ευπαθών ομάδων, που είναι υψηλού κινδύνου. Έχω θέμα στο αναπνευστικό μου όλη μου τη ζωή έτσι... ξέρετε το να κολλήσω τον κορονοϊό δεν ήταν σίγουρα στη λίστα μου".

Ευτυχώς, ο Έλμπα σημειώνει ότι προς το παρόν δεν έχει άλλα συμπτώματα εκτός "την μύτη του που τρέχει". “Ακόμα και το άσθμα μου ειναι OK” διαβεβαίωσε τους διαδικτυακούς του φίλους. "Δεν νιώθω κάποιο εμπόδιο στην αναπνοή μου ούτε στα πνευμόνια μου" συμπλήρωσε.