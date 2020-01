Άλλη μία συναυλία στη Λισσαβώνα ακύρωσε η Μαντόνα, προσπαθώντας να αντιμετωπίσει τους πόνους από τους "συνεχείς τραυματισμούς" της, όπως ανακοίνωσε στο facebook η διοργανώτρια εταιρεία Everything Is New.

Η εταιρεία απολογήθηκε στους θαυμαστές της βασίλισσας της pop και τους ευχαρίστησε για τις ευχές τους για την ανάρρωσή της.