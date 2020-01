Βίκυ Κάβουρα: Η αμήχανη στιγμή στην εκπομπή του Γιώργου Λιάγκα - ΒΙΝΤΕΟ

Για τη συνεργασία της με τον Νίκο Κοκλώνη, τα επόμενα επαγγελματικά της βήματα αλλά και για την προσωπική της ζωή, μίλησε στο «Μεσημέρι» και τον Γιώργο Λιάγκα, η Βίκυ Κάβουρα.

«Τρώω και τρώω πολύ αλλά προσέχω τι τρώω. Γυμνάζομαι κάθε μέρα, στις 3:00 έχω προπόνηση. Βαρετό είναι να μην κάνεις προπόνηση, αν ξεκινήσεις, μετά το ζητάει το σώμα σου», είπε η Βίκυ Κάβουρα τονίζοντας ότι θεωρεί βαρετό να μην κάνει κάποιος γυμναστική, έχοντας ξεκινήσει η ίδια να αθλείται από τα 13 της.

Συνεργάζεται τα τελευταία δυο χρόνια με τον Νίκο Κοκλώνη, τον οποίο αγαπά και εκτιμά και μάλιστα θα συμμετέχει παρουσιάζοντας τα backstage στο Just The Τwo Of Us. «Θα κάνω τα backstage του «just the 2 of us», έχω μάθει την ομάδα, είναι όλοι ένας και ένας γεμάτοι ζωντάνια. Περιμένω πως και πως», δήλωσε χαρακτηριστικά η Βίκυ Κάβουρα.

«Μου αρέσει να κάνω αμιγώς το επάγγελμά μου, όταν όμως δεν έχει έρθει κάτι το οποίο με κάνει χαρούμενη, κάνω άλλα πράγματα. Και εδώ με τον Νίκο είμαι πολύ χαρούμενη, είμαι πάντα χαρούμενη γιατί είναι ένας άνθρωπος που τον αγαπώ, που τον εκτιμώ και περνάω καλά», πρόσθεσε.

Παράλληλα, διευκρίνισε ότι της λείπει πάρα πολύ η τηλεόραση και το θέατρο αλλά ήταν μία ευκαιρία να ξεκουραστεί γιατί τα τελευταία 6 χρόνια δούλευε non - stop. «Βλέπουμε το τελευταίο διάστημα, από το καλοκαίρι και μετά, ότι είσαι πολύ ερωτευμένη. Έχουμε αυτή την αίσθηση όλοι που βλέπουμε φωτογραφίες στα περιοδικά. Μην μου κατεβάζεις τα μάτια εμένα. Εδώ θα μου τα πεις όλα» της είπε ο Γιώργος Λιάγκας, με την ηθοποιό να αντιδρά λέγοντας: «Αυτό περίμενες, τι μου τα ‘λεγες όλα τα άλλα; Δεν το ξέρω εγώ ...Ίδιο όνομα έχετε… Γνωριστήκαμε όπως γνωρίζονται όλοι οι άνθρωποι, σε ένα φαγητό» συμπλήρωσε. Ακολούθησαν στιγμές... αμηχανίας

Γ.Λ. Και ήταν έρωτας με την πρώτη ματιά ή σας πήρε διάστημα; Β.Κ. Ήρθαν και άλλες ματιές! Τι με ρωτάει τώρα… Ήρθαν και άλλες ματιές! Τι με ρωτάει τώρα… Γ.Λ. Είναι λίγο αμήχανο αυτό που κάνω. Β.Κ. Γιατί είναι αμήχανο; Μια χαρά. Γ.Λ. Ρε παιδί μου, δεν μ’ αρέσει να τα ρωτάω αυτά στους ανθρώπους. Β.Κ. Γιατί τα ρωτάς τότε; Γ.Λ. Επειδή πρέπει, τηλεόραση κάνω και εγώ. Πόσες ματιές ήρθαν; Β.Κ Ήρθαν μερικές ματιές