Μια τρυφερή ανάρτηση έκανε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram η Αλεξάνδρα Κωστοπούλου. Η κόρη της Τζένης Μπαλατσινού ευχήθηκε με έναν συγκινητικό τρόπο στη μητέρα της, που έχει γενέθλια και δέχεται πλήθος ευχών.

Ανέβασε μια φωτογραφία τους από την παιδική της ηλικία και έγραψε: "Happy Birthday superμάμα! Your warm heart and love make this world a better place! Thank you for being you". Δηλαδή, "χρόνια πολλά σούπερ μαμά! Η ζεστή σου καρδιά και η αγάπη σου κάνει καλύτερο αυτόν τον κόσμο. Σε ευχαριστώ που είσαι εσύ".