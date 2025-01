Ζιμπάμπουε: 7χρονος έμεινε μόνος του επί πέντε ημέρες σε εθνικό πάρκο με λιοντάρια – Πώς επιβίωσε

Ένα αγόρι επτά ετών, που είχε εξαφανιστεί επί πέντε ημέρες, μόνο του, σε ένα εθνικό πάρκο όπου ζουν πολλά λιοντάρια και άλλα άγρια ζώα, βρέθηκε ζωντανό, αφού κατάφερε να περπατήσει μια απόσταση περίπου 50 χιλιομέτρων, ανέφερε σήμερα η υπηρεσία διαχείρισης της άγριας πανίδας της Ζιμπάμπουε.

Ο Τινοτέντα Πούντου μπήκε στο εθνικό πάρκο Ματουσαντόνα, που βρίσκεται κοντά στο χωριό του, στη βόρεια Ζιμπάμπουε, στις 27 Δεκεμβρίου. Πέντε ημέρες αργότερα, εντοπίστηκε σε απόσταση 50 χιλιομέτρων, ανέφερε ο Τινάσε Φαράουο, ο εκπρόσωπος της Υπηρεσίας Πάρκων και Άγριων Ζώων (ZimParks).

Ο 7χρονος επιβίωσε τρώγοντας άγριους καρπούς ενώ έσκαβε στην όχθη ενός ποταμού για να βρει πόσιμο νερό, μια τεχνική πολύ γνωστή σε αυτές τις ζώνες της Ζιμπάμπουε που μαστίζονται από ξηρασία.

«Είναι απίστευτο, αλλά υπολογίζουμε ότι διέσχισε πεζός τις επικίνδυνες περιοχές του εθνικού πάρκου, όπου ζουν πολλά λιοντάρια, καλύπτοντας μια απόσταση 49 χιλιομέτρων από το χωριό του μέχρι το σημείο όπου βρέθηκε», είπε ο εκπρόσωπος.

Φύλακες του πάρκου, κάτοικοι της περιοχής και αστυνομικοί οργάνωσαν μια επιχείρηση έρευνας και διάσωσης αφού έγινε γνωστή η εξαφάνιση του παιδιού, όμως οι προσπάθειές τους παρεμποδίστηκαν από τις σφοδρές βροχοπτώσεις. Τα ίχνη του αγοριού βρέθηκαν τελικά στις 30 Δεκεμβρίου. Το πρωί της επομένης, οι διασώστες τον εντόπισαν ζωντανό.

Το αγόρι εμφανώς αδυνατισμένο, νοσηλεύεται αλλά δεν φέρει τραύματα, είπε ο Μούτσα Μουρμπέτζι, ένας βουλευτής που εκλέγεται σε αυτήν την περιφέρεια. «Είναι θαύμα που επιβίωσε. Είναι αρκετά έξυπνος και κοιμόταν σε βραχώδεις, απότομες πλαγιές ώστε να μην μπορούν να τον φτάσουν τα άγρια ζώα», εξήγησε.

Σύμφωνα με τον βουλευτή, κάποιοι ντόπιοι βοήθησαν στην επιχείρηση έρευνας και διάσωσης παίζοντας κρουστά όργανα, με την ελπίδα ότι το αγόρι θα άκουγε τον ήχο και θα κατευθυνόταν προς τα εκεί. Όμως ο Τινοτέντα Πούντου βρέθηκε μόνο όταν οι φύλακες του πάρκου διείσδυσαν βαθύτερα στη ζούγκλα, αναζητώντας τον.

Στο πάρκο Ματουσαντόνα, που βρίσκεται κοντά στη λίμνη Καρίμπα, φιλοξενούνται λιοντάρια, λεοπαρδάλεις, ελέφαντες, βούβαλοι και άλλα άγρια ζώα.

💫 A boy missing & found in Matusadonha game park

A true miracle in remote Kasvisva community, Nyaminyami in rural Kariba, a community where one wrong turn could easily lead into a game park. 8-year-old Tinotenda Pudu wandered away, lost direction & unknowingly headed into the… pic.twitter.com/z19BLffTZW

— Mutsa Murombedzi MP🇿🇼 (@mutsamu) January 1, 2025