Ζευγάρι έγινε viral στο TikTok λόγω των ακραίων… απαιτήσεων από τους καλεσμένους στον γάμο

Ένα ζευγάρι έχει γίνει viral στο TikTok αφού μοιράστηκε τη λίστα με τις ακραίες… απαιτήσεις για τους καλεσμένους του γάμου του.

Επί χρόνια η 26χρονη φωτογράφος γάμων από το Κολοράντο, Kaytlyn Rosko, βοηθούσε ζευγάρια να απαθανατίσουν την πιο ευτυχισμένη στιγμή της ζωής τους. Τώρα, ήταν χαρούμενη που τελικά σχεδίαζε τον δικό της γάμο με τον 31χρονο αρραβωνιαστικό της, Tyler Wyatt.

Το ζευγάρι έγινε viral όταν μοιράστηκε ένα βίντεο με τη λεζάντα «Hypeing up to tell our wedding guests…», το οποίο συγκέντρωσε 11,4 εκατομμύρια προβολές και 1,7 εκατομμύρια σχόλια σε τρεις ημέρες.

«Σίγουρα σοκαρίστηκα όταν το βίντεο που χόρευα με την πετσέτα μου συγκέντρωσε 11 εκατομμύρια προβολές», είπε η Rosko στη NY Post.

«Ήξερα ότι ο τρόπος με τον οποίο ήθελα να οργανωθεί ο γάμος μου δεν ήταν παραδοσιακός, αλλά υπήρχαν πολλές νύφες σαν εμένα που το ήθελαν έτσι, αλλά δεν ήταν σίγουρες αν ήταν εντάξει. Ήθελα να δείξω ότι είμαστε και εμείς νευρικοί, αλλά πιστεύουμε ότι η μέρα σου πρέπει να είναι η μέρα ΣΟΥ!» πρόσθεσε.

Μετά τα σχόλια της Rosko ακολούθησε “βροχή” από ανέκδοτα από πρώην νύφες, αλλά και ερωτήσεις από μέλλουσες.