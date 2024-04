Ζελένσκι: «Χωρίς την υποστήριξη του Κογκρέσου, θα μας είναι δύσκολο να κερδίσουμε, ακόμα και να επιβιώσουμε ως χώρα»

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι προειδοποίησε σήμερα πως η χώρα του θα χάσει τον πόλεμο, αν η αναμενόμενη αμερικανική βοήθεια των 60 δισεκ. δολαρίων παραμείνει μπλοκαρισμένη στο Κογκρέσο, τη στιγμή που η Ρωσία αυξάνει την πίεση στην ανατολική Ουκρανία.

«Αν το Κογκρέσο δεν βοηθήσει την Ουκρανία, η Ουκρανία θα χάσει τον πόλεμο», δήλωσε ο Ζελένσκι στη διάρκεια τηλεδιάσκεψης με πρεσβευτές στην πλατφόρμα της ουκρανικής κυβέρνησης για τη συγκέντρωση χρημάτων United24.

«Χωρίς την υποστήριξη του Κογκρέσου, θα μας είναι δύσκολο να κερδίσουμε, ακόμα και να επιβιώσουμε ως χώρα», επέμεινε, σύμφωνα με βίντεο της παρέμβασής του που δημοσιοποιήθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

«Αν η Ουκρανία χάσει τον πόλεμο, άλλα κράτη θα δεχθούν επίθεση», προειδοποίησε επίσης ο ουκρανός πρόεδρος, εκτιμώντας ότι η Ρωσία, η οποία εισέβαλε στη γειτονική της χώρα το Φεβρουάριο του 2022, θα επέσειε τότε την πυρηνική απειλή για να φοβίσει τις δυτικές κοινωνίες.

The situation in Kharkiv is very harsh. Russian terror is constant. Russians began using guided aerial bombs against the city almost daily.

We are looking for ways to increase Kharkiv’s ability to protect the sky. This is a task for both our military and diplomats, who are in… pic.twitter.com/UoQc9VEmTU

— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) April 7, 2024