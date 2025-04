Ζαν-Κλοντ Βαν Νταμ: Κατηγορείται ότι είχε σεξουαλικές σχέσεις με γυναίκες θύματα σωματεμπορίας – Ήξερε την αλήθεια, καταγγέλλουν οι αρχές

Ο Ζαν-Κλοντ Βαν Νταμ βρίσκεται στο επίκεντρο σοβαρών κατηγοριών, καθώς σύμφωνα με ρεπορτάζ του Antena 3 CNN, ο διάσημος ηθοποιός φέρεται να είχε σεξουαλικές επαφές με πέντε Ρουμάνες γυναίκες, γνωρίζοντας ότι ήταν θύματα εμπορίας ανθρώπων.

Η μήνυση κατατέθηκε στη Ρουμανική Διεύθυνση Δίωξης Οργανωμένου Εγκλήματος και Τρομοκρατίας (DIICOT) και υποστηρίζει ότι ο 64χρονος σταρ του κινηματογράφου εμπλέκεται με πέντε γυναίκες που είχαν πέσει θύματα ενός εγκληματικού κυκλώματος, το οποίο φέρεται να διευθύνεται από τον Ρουμάνο επιχειρηματία και ιδιοκτήτη πρακτορείου μοντέλων, Μορέλ Μπολέα.

Σύμφωνα με το Antena 3 CNN, οι γυναίκες παρουσιάστηκαν στον Βαν Νταμ ως «δώρο», και οι καταγγελλόμενες πράξεις φέρεται να έλαβαν χώρα στις Κάννες, σε εκδήλωση που διοργάνωσε ο ίδιος.

Ο δικηγόρος Αντριάν Κουκουλίς, που εκπροσωπεί μία από τις καταγγέλλουσες, δήλωσε στο Antena 3 CNN: «Οι γυναίκες βρίσκονταν σε κατάσταση ευαλωτότητας, με την υποψία ότι είχαν υποστεί εκμετάλλευση σύμφωνα με το Άρθρο 182 του Ποινικού Κώδικα».

«Σε κάποια στιγμή στις Κάννες, σε εκδήλωση που διοργάνωσε ο Ζαν-Κλοντ Βαν Νταμ, αρκετοί Ρουμάνοι, που αυτή τη στιγμή ερευνώνται για τη σύσταση εγκληματικής οργάνωσης και σωματεμπορία, φέρεται να προσέφεραν στον Ζαν-Κλοντ Βαν Νταμ πέντε Ρουμάνες γυναίκες -φωτομοντέλα στη Ρουμανία- προκειμένου να έχει σεξουαλικές επαφές μαζί τους», πρόσθεσε.

Jean-Claude Van Damme has been accused of sleeping with women he knew were sex trafficked, according to the Romanian Directorate for Investigating Organized Crime. https://t.co/dNYn4jkwrK

— New York Magazine (@NYMag) April 3, 2025