Ξεκίνησαν οι κρίσιμες διαπραγματεύσεις Ρωσίας-Ουκρανίας

Λίγα λεπτά μετά την άφιξη της ουκρανικής αντιπροσωπείας στη Λευκορωσία, ξεκίνησαν οι διαπραγματεύσεις με τη ρωσική πλευρά. Η εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών Μαρία Ζαχάροβα ανακοίνωσε την έναρξη των κρίσιμων διαπραγματεύσεων ανάμεσα σε Ουκρανία και Ρωσία με ανάρτησή της στο twitte.

Όπως έγραψε χαρακτηριστικά η Ζαχάροβα, “όπως ξέρετε οι άμεσες συνομιλίες μεταξύ Ρώσων και Ουκρανών αντιπροσώπων βρίσκονται σε εξέλιξη στο έδαφος της Λευκορωσίας. Ελπίζουμε ότι θα θέσουν τέλος σε αυτήν την κατάσταση, θα αποκαταστήσουν την ειρήνη στο Ντονμπάς και θα επιτρέψουν σε όλους τους ανθρώπους στην Ουκρανία να επιστρέψουν στην ειρηνική ζωή”.

💬#Zakharova: As you know, direct talks between Russian and Ukrainian representatives are underway on Belarusian territory.

❗️We hope that they bring about an end to this situation, restore peace in #Donbass and enable all people in Ukraine to return to peaceful life. pic.twitter.com/Qcawx9f7zE

