Wagner: Ο Πριγκόζιν αποχωρεί από το Ροστόφ και ο κόσμος τον χειροκροτεί

Ο Γεβγκένι Πριγκόζιν, ο αρχηγός της μισθοφορικής οργάνωσης Wagner, εθεάθη να αποχωρεί από το αρχηγείο του ρωσικού στρατού στην πόλη Ροστόφ επί του Ντον μέσα σε ένα SUV, σύμφωνα με βίντεο που ανάρτησε σήμερα στο Telegram το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων RIA.

Ο Πριγκόζιν είχε συμφωνήσει νωρίτερα να θέσει τέλος στην ανταρσία κατά της ρωσικής στρατιωτικής ηγεσίας, μετά τη μεσολάβηση του Λευκορώσου προέδρου Αλεξάντερ Λουκασένκο. Το Κρεμλίνο ανακοίνωσε ότι ο Πριγκόζιν θα μετακομίσει στη Λευκορωσία βάσει της συμφωνίας που επιτεύχθηκε.

🇷🇺 #Wagner #RussianCivilWar #Putin

🔴 #Prigozhin is leaving Southern Military District HQ in Rostov

he is leaving to applause of the people of Rostov. 🫨#RussiaIsCollapsing #WagnerGroup #WagnerCoup #Ukraine #Moscow#Russie #Rosja #Turquie #Russia pic.twitter.com/08F5TiDaG8

— 𝐀𝐧𝐧𝐚 𝐊𝐎𝐌𝐒𝐀 | 🇪🇺🇫🇷🇵🇱🇺🇦 (@tweetforAnna) June 24, 2023