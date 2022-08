Βρυξέλλες: Συνελήφθη ο οδηγός του βαν που έπεσε σε καφετέρια στις Βρυξέλλες—BINTEO

Στην δημοσιότητα δόθηκε βίντεο με την τρελή πορεία ενός φορτηγού, το οποίο έπεσε με μεγάλη ταχύτητα στον εξωτερικό χώρο καφετέριας στο κέντρο των Βρυξελλών.

Ο οδηγός του βαν που έριξε το όχημά του στον υπαίθριο χώρο μιας καφετέριας, στις Βρυξέλλες, τραυματίζοντας έξι ανθρώπους, εντοπίστηκε και συνελήφθη στην Αμβέρσα, μετέδωσε το βελγικό πρακτορείο Belga. Κανείς από τους τραυματίες δεν χρειάστηκε νοσηλεία.

Δεν είναι σαφές προς το παρόν εάν επρόκειτο για ατύχημα ή για σκόπιμη ενέργεια. Αυτόπτες μάρτυρες είπαν σε βελγικά μέσα ενημέρωσης ότι το βαν μπήκε με μεγάλη ταχύτητα στην οδό Σεν Μισέλ, που οδηγεί σε μια πολυσύχναστη εμπορική περιοχή, με τα λάστιχα να στριγκλίζουν. Φαινόταν ότι είχε στόχο την καφετέρια και στη συνέχεια απομακρύνθηκε με μεγάλη ταχύτητα.

Μετά τη σύγκρουση, ο οργανισμός που είναι αρμόδιος για την εκτίμηση της τρομοκρατικής απειλής στο Βέλγιο (OCAM) ανέβασε το επίπεδο συναγερμού από το 2 στο 3 για λίγες ώρες. Στη συνέχεια το μείωσε και πάλι, «λόγω των καθησυχαστικών» πληροφοριών που προέκυψαν από την έρευνα, όπως είπε ένας εκπρόσωπός του, χωρίς να δώσει περισσότερες διευκρινίσεις.

Η εισαγγελία των Βρυξελλών αναμένεται ότι θα δώσει συνέντευξη Τύπου για το θέμα αργότερα σήμερα.

«Το βέβαιο είναι ότι το όχημα έτρεχε με εξαιρετικά μεγάλη ταχύτητα» κατευθυνόμενο προς την καφετέρια όπου εκείνη την ώρα βρίσκονταν «τουρίστες, εργαζόμενοι, κάτοικοι και Βέλγοι επισκέπτες στην πρωτεύουσα», είπε ο δήμαρχος των Βρυξελλών Φιλίπ Κλοζ, μιλώντας στην εφημερίδα Le Soir.

#Belgium: CCTV footage of the security incident earlier today. The driver of a van run over people near a bar in central #Brussels, leaving six injured. Belgium raises the terrorist threat level in Brussels to 3. pic.twitter.com/cq5HovR9HF

— DEFCON (@DEFCONNEWSTV) August 26, 2022