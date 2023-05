Βρετανία: Συνελήφθη άνδρας στο Μπάκιγχαμ – Πραγματοποιήθηκε ελεγχόμενη έκρηξη

Συναγερμός σήμανε το βράδυ της Τρίτης στην Βρετανία, καθώς, σύμφωνα με τα ΜΜΕ της χώρας, ένας άνδρας συνελήφθη έξω από τα Ανάκτορα του Μπάκιγχαμ, αφού πέταξε φυσίγγια κυνηγετικών όπλων στο έδαφος έξω από τη βασιλική κατοικία.

Οι αστυνομικές αρχές απέκλεισαν την περιοχή γύρω από τα Ανάκτορα, ενώ στην ενημέρωσή τους ανέφεραν ότι τα αντικείμενα βρέθηκαν και ότι ο άνδρας, πλέον βρίσκεται υπό κράτηση, αφού διαπιστώθηκε ότι είχε στην κατοχή του μια ύποπτη τσάντα.

BREAKING: Man has been arrested outside Buckingham Palacehttps://t.co/IcwTnK8uva

📺 Sky 501, Virgin 602, Freeview 233 and YouTube pic.twitter.com/oyXjfMGrNp

— Sky News (@SkyNews) May 2, 2023