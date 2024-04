Βρετανία: Σε κρίσιμη κατάσταση τα 2 βασιλικά άλογα που κάλπαζαν στο κέντρο του Λονδίνου – Τραυματισμένοι τρεις στρατιώτες

Σε κρίσιμη κατάσταση είναι τα δύο από τα πέντε άλογα του Ιππικού του Βασιλικού Οίκου που δραπέτευσαν από την καθημερινή τους άσκηση σε πάρκο και κάλπαζαν στο κέντρο του Λονδίνου αφηνιασμένα.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Βασιλικού Στρατού της Βρετανίας, τα δύο άλογα που είναι σε κρίσιμη κατάσταση υποβλήθηκαν σε χειρουργείο με το λευκό μάλιστα να μεταφέρεται σε ιππιατρικό νοσοκομείο.

Of the seven horses which were spooked, five tried to bolt and four – Vida, Trojan, Quaker and Tennyson – broke loose.

Two of the injured horses were operated on last night, with one transferred to an equine hospital. All remaining horses are being closely observed. (2/3)

— British Army 🇬🇧 (@BritishArmy) April 25, 2024