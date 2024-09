Βρετανία: Οι βασιλείς τιμούν τον θάνατο της Ελισάβετ II

Ο βασιλιάς Κάρολος , στην Βρετανία, τίμησε τη δεύτερη επέτειο του θανάτου της μητέρας του στο Crathie Kirk κοντά στο αγαπημένο της Balmoral. Ο ηλικίας 75 ετών μονάρχης εμφανίστηκε ευδιάθετος καθώς ο ίδιος και η σύζυγός του έφτασαν με αυτοκίνητο στην εκκλησία για την κυριακάτικη λειτουργία σήμερα το απόγευμα.

Φορούσε ένα γκρι ανθρακί κοστούμι για την περίσταση, συνδυασμένο με μια μαύρη και μπορντό γραβάτα, ενώ η βασίλισσα Καμίλα, 76 ετών, επέλεξε ένα κόκκινο και πράσινο ταρταρούγα σύνολο, μαζί με ασορτί καπέλο.

Δεν είναι γνωστό αν συνοδεύονταν και από άλλους συγγενείς. Το Balmoral, όπου ο Κάρολος και η Καμίλα πέρασαν το πρωί, ήταν ιδιαίτερα αγαπητό στη βασίλισσα Ελισάβετ και εκεί πέρασε τις τελευταίες της ώρες.

Σαν σήμερα πριν από δύο χρόνια η Ελισάβετ Β’ απεβίωσε ειρηνικά σε ηλικία 96 ετών, μετά από 70 χρόνια βασιλείας. Ο Κάρολος, ήταν ο μακροβιότερος διάδοχος στη βρετανική ιστορία.

The Queen died peacefully at Balmoral this afternoon.

The King and The Queen Consort will remain at Balmoral this evening and will return to London tomorrow. pic.twitter.com/VfxpXro22W

— The Royal Family (@RoyalFamily) September 8, 2022