Βρετανία: Φαλλικό σύμβολο εμφανίστηκε στο γκαζόν της «Βασιλικής Ημισελήνου» πριν από τη στέψη του Καρόλου

Δεν έχουν μείνει παρά μόνο λίγες ώρες από τη στέψη του βασιλιά Καρόλου Γ’ στη Μεγάλη Βρετανία και κάποιοι θέλησαν να στείλουν το δικό τους μήνυμα.

Άγνωστοι κούρεψαν το διάσημο γρασίδι της «Βασιλικής Ημισελήνου» στο Μπαθ της Αγγλίας, όπου σήμερα Σάββατο 6 Μαΐου έχει προγραμματιστεί μια μεγάλη γιορτή.

Κάποια στιγμή κατά τη διάρκεια της νύχτας της Πέμπτης, ένα φαλλικό σύμβολο μήκους σχεδόν 10 μέτρων έκανε την εμφάνισή του στο γκαζόν του «Royal Crescent», μια περιοχή που περιβάλλεται από μια ημισέληνο πολυτελών κατοικιών του 18ου αιώνα, με τους κατοίκους στο Μπαθ να συνειδητοποιούν γρήγορα ότι δεν ήταν το σκήπτρο του Καρόλου.

Ένα «μεγάλο πάρτι στέψης» με θέμα την 300η επέτειο της γεωργιανής εποχής έχει προγραμματιστεί στο «Royal Crescent» για την τελετή του Καρόλου και φαίνεται ότι γι’ αυτό το σημείο έγινε στόχος των βανδάλων.

Ακόμα οι υπεύθυνοι για το κούρεμα του γκαζόν δεν έχουν εντοπιστεί, ενώ παρότι έχουν γίνει εργασίες ώστε το τεράστιο πέος να εξαφανιστεί οι φωτογραφίες έχουν γίνει ήδη viral και τα σχόλια στο Twitter έχουν πάρει… φωτιά.

Well someone had a good laugh, at the Royal Crescent in Bath today, ready for the residents street party for the coronation lol #Bath

Pranksters have mown a giant Penis into a famous 'perfect lawn' on one of Britain's most exclusive streets – just days before a Coronation party there.

Residents of the posh Royal Crescent in Bath were stunned to see the large penis on the grass outside their homes

