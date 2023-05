Βρετανία: Αντιδράσεις για το «όχι» στο αίτημα Ζελένσκι να μιλήσει στην Eurovision

Έντονες αντιδράσεις προκάλεσε η άρνηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ραδιοτηλεόρασης (EBU) να επιτρέψει στον πρόεδρο της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι να εμφανιστεί στον διαγωνισμό της Eurovision και να μιλήσει στο κοινό.

Λίγες ώρες πριν από τον τελικό του 67ου διαγωνισμού τραγουδιού της Eurovision, η Ευρωπαϊκή Ένωση Ραδιοτηλεόρασης (EBU) δέχθηκε επικρίσεις επειδή απέρριψε του αίτημα του Ζελένσκι να απευθύνει μήνυμα στη διάρκεια της εκδήλωσης. Η EBU επικαλέστηκε ζήτημα πολιτικής αντικειμενικότητας. Όπως ανέφερε δεν έκανε δεκτό το αίτημα του ουκρανού προέδρου, επειδή δεν θέλει να προσδώσει πολιτικό χαρακτήρα στον διαγωνισμό τραγουδιού. «Το αίτημα του κ. Ζελένσκι να απευθυνθεί στο κοινό του διαγωνισμού τραγουδιού της Eurovision, παρά τις αξιέπαινες προθέσεις του, δυστυχώς δεν μπορεί να γίνει δεκτό καθώς θα παραβίαζε τους κανόνες της εκδήλωσης», αναφέρει σχετικό δελτίο Τύπου.

To protect the non-political nature of the Eurovision Song Contest, the decision not to have President Zelensky of Ukraine appear in the show was made by EBU management, and not EBU Members. Please find the full statement on the decision here: https://t.co/iaGL6bBB6i — EBU (@EBU_HQ) May 11, 2023

Μεταξύ των αντιδράσεων όμως ήταν και η αντίδραση του πρωθυπουργού της Βρετανίας (ο διαγωνισμός γίνεται στο Λίβερπουλ εφέτος) ο οποίος σύμφωνα με το BCC φέρεται να έχει δηλώσει ότι θα ήταν σωστό να μιλήσει ο Ζελένσκι στον διαγωνισμό. O εκπρόσωπος μάλιστα του βρετανού πρωθυπουργού Ρίσι Σούνακ, εξέφρασε την απογοήτευση της Ντάουνινγκ Στρητ, και υπογράμμισε ότι ο λαός και ο πρόεδρος της Ουκρανίας υπερασπίζονται θεμελιώδεις αξίες και ελευθερίες. Σύμφωνα με το Sky News και άλλα μέσα ενημέρωσης στη Βρετανία, υποδέχτηκαν με αρνητικά σχόλια την απόφαση της ΕΒU.

Liverpool is doing us all proud in hosting #Eurovision on behalf of Ukraine. Tonight we celebrated just how powerful this contest is in uniting us through music. As my friend @ZelenskyyUa says, one day this contest will be hosted in a victorious, free Ukraine 🇬🇧🇺🇦 pic.twitter.com/pT68UkBvyZ — Rishi Sunak (@RishiSunak) May 10, 2023

Ο πρώην πρωθυπουργός Μπόρις Τζόνσον επέκρινε έντονα την απόφαση της EBU υπενθυμίζοντας ότι «ο μόνος λόγος που ο διαγωνισμός δεν φιλοξενείται στην Ουκρανία είναι ο παράνομος πόλεμος του Πούτιν». Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και ο ηγέτης των Εργατικών, Σερ Κιρ Στάρμερ.

It would have been right to hear from President Zelenskyy at tomorrow night’s #Eurovision. There is only one reason the contest is not in Ukraine and that is because of Putin’s illegal war. — Boris Johnson (@BorisJohnson) May 12, 2023

Ο ουκρανός πρεσβευτής στη Βρετανία Βαντίμ Πριστάικο εξέφρασε πάντως «κατανόηση» για την απόφαση της EBU, σημειώνοντας ότι «θα ήταν υπέροχο αν ο πρόεδρος Ζελένσκι μπορούσε να απευθυνθεί σε ένα τόσο μεγάλο κοινό».

H EBU προανήγγειλε ότι ο τελικός του φετινού διαγωνισμού τραγουδιού θα περιλαμβάνει ένα μεγάλο αφιέρωμα στην Ουκρανία, με την παρουσία 11 ουκρανών καλλιτεχνών επί σκηνής, συμπεριλαμβανομένης της Kalush Orchestra, της περυσινής νικήτριας του διαγωνισμού.