Βόρεια Κορέα: Κλιμάκωση από τον Κιμ Γιονγκ Ουν – Πέντε εκτοξεύσεις πυραύλων τις τελευταίες 10 ημέρες

Νέα εκτόξευση βαλλιστικού πυραύλου από την Βόρεια Κορέα χωρίς προειδοποίηση. Η Ιαπωνία προέτρεψε τους κατοίκους να βρουν καταφύγιο νωρίς το πρωί της Τρίτης, 4 Οκτωβρίου. Όπως αναφέρουν οι ιαπωνικές αρχές ο πύραυλος πέρασε πάνω από τη χώρα για πρώτη φορά εδώ και πέντε χρόνια, σε μια σημαντική και δυνητικά επικίνδυνη κλιμάκωση των πρόσφατων δοκιμών όπλων από το καθεστώς Κιμ Γιονγκ Ουν.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του CNN, η εκτόξευση, η οποία προκάλεσε άμεσες αντιδράσεις από το Τόκιο και τη Σεούλ, έρχεται εν μέσω μιας σειράς δοκιμών πυραύλων, με πέντε εκτοξεύσεις τις τελευταίες 10 ημέρες, και ακολουθεί τις ανανεωμένες στρατιωτικές ασκήσεις μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και των περιφερειακών συμμάχων τους.

Ο πύραυλος μέσου βεληνεκούς εκτοξεύτηκε από το Mupyong-ri κοντά στα κεντρικά σύνορα της Βόρειας Κορέας με την Κίνα γύρω στις 7:23 π.μ. τοπική ώρα, σύμφωνα με το Κοινό Επιτελείο της Νότιας Κορέας (JCS). Πέταξε περίπου 4.600 χιλιόμετρα (2.858 μίλια) για 20 λεπτά σε εκτιμώμενο μέγιστο ύψος 1.000 χιλιομέτρων (621 μίλια) πάνω από την περιοχή Τοχόκου της Ιαπωνίας πριν πέσει στον Ειρηνικό Ωκεανό, περίπου 3.000 χιλιόμετρα (1.864 μίλια) από την ακτή της χώρας, δήλωσαν Ιάπωνες αξιωματούχοι.

Ο Ιάπωνας πρωθυπουργός Fumio Kishida καταδίκασε έντονα την εκτόξευση και χαρακτήρισε τις πρόσφατες εκτοξεύσεις βαλλιστικών πυραύλων της Βόρειας Κορέας “εξωφρενικές” σε σχόλια σε δημοσιογράφους στην επίσημη κατοικία του.

Η εκτόξευση της Τρίτης είναι η 23η τέτοια δοκιμή πυραύλων της χώρας φέτος, συμπεριλαμβανομένων βαλλιστικών πυραύλων και πυραύλων κρουζ.

Δεν υπήρξαν αναφορές για ζημιές σε αεροσκάφη ή σκάφη κοντά στην τροχιά του πυραύλου, σύμφωνα με τις ιαπωνικές αρχές, αλλά ο πύραυλος ενεργοποίησε ένα σπάνιο J-alert, ένα σύστημα σχεδιασμένο να ενημερώνει το κοινό για καταστάσεις έκτακτης ανάγκης και απειλές στην Ιαπωνία.

Σε τέτοιες καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, οι ειδοποιήσεις αποστέλλονται μέσω σειρήνων, μέσω κοινοτικών ραδιοφώνων και σε μεμονωμένους χρήστες smartphone. Την Τρίτη, ειδοποιήσεις εστάλησαν γύρω στις 7:30 π.μ. τοπική ώρα σε ανθρώπους στην Νομαρχία Αομόρι, στο Χοκάιντο και στα νησιά Izu και Ogasawara του Τόκιο.

Ένα tweet που δημοσιεύτηκε από το γραφείο του πρωθυπουργού της Ιαπωνίας προέτρεψε τους κατοίκους να καταφύγουν σε κτίρια και να «μην πλησιάσουν οτιδήποτε ύποπτο βρεθεί και να επικοινωνήσουν αμέσως με την αστυνομία ή την πυροσβεστική».

Instructions by the Prime Minister in Response to the Missile Launch by North Korea (07:31)

The launch of a ballistic missile in a manner that passes through the airspace over Japan is an act that can potentially seriously impact the lives and property of the Japanese people.

— PM’s Office of Japan (@JPN_PMO) October 4, 2022