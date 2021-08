Viral: Μετεωρολόγος καλύφθηκε από κύματα σε live μετάδοση

Viral έχει γίνει το βίντεο του βετεράνου μετεωρολόγου Al Roker, ο οποίος καλύφθηκε από τα κύματα, ενώ βρισκόταν σε live μετάδοση στον τηλεοπτικό σταθμό NBC, για τον τυφώνα Άιντα.

Ο 67χρονος εμφανίστηκε από τη Νέα Ορλεάνη για να ενημερώσει σχετικά με την εξέλιξη της κακοκαιρίας. Φορούσε ολόσωμο αδιάβροχο και γαλότσες, ενώ δεν χρειάστηκε να μεσολαβήσει μεγάλο χρονικό διάστημα μέχρι να γίνει “παπί”.

Το viral στιγμιότυπο έλαβε και αρνητική κριτική, καθώς οι χρήστες στα social media σχολίασαν ότι προφανώς πρέπει να περίμενε τι θα συμβεί. Άλλοι σχολίασαν ότι κάποιος στην ηλικία του Al Roker δεν θα έπρεπε να ρισκάρει τη ζωή του.

Τα κύματα από τη λίμνη Pontchartrain ήταν τεράστια.

“Μάλλον χάσαμε την επικοινωνία” ακούγεται να λέει σε κάποιο σημείο ο μετεωρολόγος, ενώ τα κύματα τον “κατάπιαν”.

Ο μετεωρολόγος μετά την viral εμφάνιση έπρεπε να εμφανιστεί εκ νέου σε σύνδεση με την εκπομπή για να διαβεβαιώσει τους τηλεθεατές ότι είναι καλά στην υγεία του.

Φυσικά, έδωσε και την απάντηση που… έπρεπε σε όσους σχολίασαν την ηλικία του.

For all those who were worried about me out on #lakepontchartrain covering #Ida a) I volunteered to do this. Part of the job. b) My crew and I were safe and we are back at our hotel and c) for those who think I’m too old to to be doing this, try and keep up pic.twitter.com/DctJBFKD0D

— Al Roker (@alroker) August 29, 2021