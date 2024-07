Βίντεο: Ζευγάρι «τερμάτισε» το gender reveal – Μετέτρεψαν το πάρτι σε προπόνηση μποξ

Το viral βίντεο ενός άνδρα που προσπαθεί να «ανατινάξει» με τις μπουνιές του έναν στόχο χειρός γεμάτο σκόνη, που φορούσε ως γάντι η έγκυος σύζυγός του, έχει προκαλέσει τις έντονες αντιδράσεις του κόσμου στα social media και αποτελεί ακόμα ένα «red flag» για τα gender reveal πάρτι που αποτελούν τάση.

Τα πάρτι αποκάλυψης φύλου, στα οποία γιορτάζεται η επικείμενη γέννηση ενός παιδιού, θεωρούνται αμφιλεγόμενα λόγω της δυνητικά επικίνδυνης φύσης τους, καθώς σε πολλές περιπτώσεις έχουν οδηγήσει σε ατυχήματα, όπως πυρκαγιές σε δάση, μόλυνση υδάτων αλλά και αεροπορικά δυστυχήματα.

Το βίντεο που αναδύθηκε πρόσφατα στην επιφάνεια του Χ (πρώην Twitter), αφού αρχικά είχε ανέβει στο TikTok και αργότερα διαγράφηκε από τον χρήστη @kirramahaley_, δείχνει την TikToker να φοράει στόχους χειρός, όπως ονομάζονται στην πυγμαχία, ενώ ο σύζυγός της προσπαθεί να τους χτυπήσει για να αποκαλυφθεί ο ροζ (κορίτσι) ή μπλε (αγόρι) καπνός.

Μετά από αρκετές αποτυχημένες προσπάθειες, ο σύζυγος αφαιρεί ένα γάντι και συνεχίζει να χτυπάει με γυμνά χέρια. Τελικά, ένα σύννεφο ροζ σκόνης απελευθερώνεται, αποκαλύπτοντας το φύλο του μωρού. Ωστόσο, ο σύζυγος απτόητος ρίχνει ακόμα μία γροθιά, ανησυχητικά κοντά στην κοιλιά της εγκύου γυναίκας του.

When you’re doing a gender reveal and just recently got into MMA pic.twitter.com/XfsvM3khCd

— 🌴ᴛʜᴇᴀʀᴛᴏꜰᴡᴀʀ🌴 (@TheArtOfWar6) June 26, 2024