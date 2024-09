Βίντεο: Ο Πρόεδρος Αϊτής ήπιε νερό από την κανάτα από το βήμα της ΓΣ του ΟΗΕ – Έγινε μούσκεμα

Τον γύρο του διαδικτύου και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης κάνει το βίντεο με τον πρόεδρο της Αϊτής, Εντγκάρ Λεμπλάν Φιλ, ο οποίος υπέπεσε σε μία γκάφα κατά την διάρκεια ομιλίας του από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ.

Ο πρόεδρος της Αϊτής εκείνη την ώρα έκανε έκκληση στις υπόλοιπες χώρες να στηρίξουν τις ειρηνευτικές προσπάθειες στην χώρα του. Αμέσως μετά αποφάσισε να πιεί νερό. Σήκωσε την κανάτα που ήταν στα δεξιά του και προσπάθησε να πιει αλλά κατέληξε να γίνει μούσκεμα.

Αμέσως το βίντεο αναδημοσιεύθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με πολλούς χρήστες να ειρωνεύονται τον πρόεδρο της Αϊτής. Ωστόσο υπήρχαν και κάποιοι που τον υποστήριξαν και πιθανολογούσαν ότι το προσωπικό του ΟΗΕ ξέχασε να αφήσει δίπλα στην κανάτα ένα ποτήρι.

🇭🇹HAITI’S PRESIDENT SPILLS WATER DURING UN SPEECH

Edgard Leblanc Fils, president of Haiti’s transitional council, accidentally spilled water on himself while drinking from a large jug during his UN General Assembly speech.pic.twitter.com/ePEsE2KEUT

