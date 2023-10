Βίντεο ντοκουμέντο από την επίθεση που δέχθηκε υπάλληλος της ισραηλινής πρεσβείας στο Πεκίνο

Μέλος του προσωπικού της ισραηλινής πρεσβείας στο Πεκίνο δέχθηκε σήμερα επίθεση στην κινεζική πρωτεύουσα, ανακοίνωσε το υπουργείο Εξωτερικών του Ισραήλ, προσθέτοντας ότι η κατάσταση της υγείας του είναι σταθερή και ότι νοσηλεύεται.

Η επίθεση δεν σημειώθηκε μέσα στο ίδιο το συγκρότημα της ισραηλινής πρεσβείας στο Πεκίνο, προστίθεται στην ανακοίνωση. Έρευνα διεξάγεται για “το κίνητρο της επίθεσης”, καταλήγει η ανακοίνωση.

Η ισραηλινή πρεσβεία στο Πεκίνο βρίσκεται κοντά σε αυτήν των ΗΠΑ –μία μόνον πρεσβεία παρεμβάλλεται ανάμεσά τους– και σε περιοχή με αρκετά κτίρια διπλωματικών αποστολών και ισχυρή αστυνομική παρουσία.

Η επίθεση αυτή σημειώνεται τη στιγμή που το Ισραήλ προετοιμάζεται για πιθανή νέα επίθεση στην Λωρίδα της Γάζας, σε αντίποινα για την πολυαίμακτη επίθεση της Χαμάς στο έδαφός του το Σάββατο.

Ανακοίνωση στον ιστότοπο του ισραηλινού υπουργείου Εξωτερικών προειδοποιεί ότι η Χαμάς έχει καλέσει “όλους τους υποστηρικτές της στον κόσμο να διοργανώσουν μια ‘ημέρα οργής'” σήμερα για να “επιτεθούν στους Ισραηλινούς και τους εβραίους”.

“Είναι εύλογο να πιστεύουμε ότι θα υπάρξουν διαδηλώσεις διαμαρτυρίας σε πολλές χώρες, στις οποίες υπάρχει κίνδυνος να ξεσπάσουν βίαια επεισόδια”, διευκρινίζεται στην ανακοίνωση.

Israeli diplomat stabbed in full public view on the streets of Beijing, China.

The call for Global Day of Jihad by Hamas wasn’t an empty threat. Stay Safepic.twitter.com/B2YKWrQHya

— Monica Verma (@TrulyMonica) October 13, 2023