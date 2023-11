Βίντεο: Αναπηρικό αμαξίδιο επιβάτη εκσφενδονίστηκε – Σφοδρές αντιδράσεις κατά αεροπορικής εταιρείας

Το συγκλονιστικό βίντεο δείχνει τους χειριστές αποσκευών της American Airlines στο Διεθνές Αεροδρόμιο του Μαϊάμι να εκσφενδονίζουν το αναπηρικό καροτσάκι ενός επιβάτη κάτω από μια μεγάλη μεταλλική ράμπα – προκαλώντας σφοδρές αντιδράσεις κατά της μεγαλύτερης αεροπορικής εταιρείας της Αμερικής.

Στο βίντεο που δημοσιεύτηκε αρχικά στο TikTok στις 19 Νοεμβρίου , ένα μέλος του προσωπικού της American Airlines φαίνεται να αφήνει ένα αναπηρικό καροτσάκι στην κορυφή του ιμάντα αποσκευών καθώς άλλος υπάλληλος περιμένει στο κάτω μέρος.

Καθώς το καροτσάκι αναπτύσσει ταχύτητα, ο υπάλληλος που βρίσκεται στο κάτω σημείο δεν κάνει καμία απολύτως προσπάθεια να επιβραδύνει την ορμή της προτού προσκρούσει στο μεταλλικό άκρο και εκτοξευτεί στον αέρα, αναποδογυρίζοντας πολλές φορές και αναπηδώντας επανειλημμένα στο έδαφος.

Στη συνέχεια, ο υπάλληλος πηγαίνει πρόχειρα στο αναπηρικό καροτσάκι και το τοποθετεί με πολλά αναπηρικά αμαξίδια. Το βίντεο, το οποίο έχει προβληθεί σχεδόν 3 εκατομμύρια φορές μόνο στο TikTok, περιελάμβανε μια λεζάντα, όπου η γυναίκα που κατέγραψε τα πλάνα αναφέρει ότι οι εργαζόμενοι γελούσαν καθώς έκαναν το ίδιο πράγμα με δύο άλλα αναπηρικά καροτσάκια πριν ξεκινήσει να καταγράφει τις κινήσεις τους.

Το βίντεο προκάλεσε ευρεία καταδίκη στο διαδίκτυο καθώς εξαπλώθηκε, ενώ αρκετοί ισχυρίστηκαν ότι τα δικά τους καροτσάκια είχαν καταστραφεί κατά τη μεταφορά από την American Airlines.

Το περιστατικό τράβηξε ακόμη και την προσοχή του Υπουργού Μεταφορών Pete Buttigieg, ο οποίος έγραψε στο X για να εκφράσει την αποστροφή του. «Αυτό είναι εντελώς απαράδεκτο. Θα το ερευνήσουμε. Αυτός ακριβώς είναι ο λόγος που αναλαμβάνουμε δράση για την προστασία των επιβατών που χρησιμοποιούν αναπηρικά αμαξίδια. Όλοι αξίζουν να ταξιδεύουν με ασφάλεια και αξιοπρέπεια», έγραψε.

This is totally unacceptable. We’ll be investigating. This is exactly why we are taking action to protect passengers who use wheelchairs. Everyone deserves to travel safely and with dignity. https://t.co/K5HO5QIWLK

— Secretary Pete Buttigieg (@SecretaryPete) November 20, 2023