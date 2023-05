Βασιλιάς Κάρολος: Ακτιβιστές έκλεψαν αρνιά από το κτήμα του

Ακτιβιστές οικολόγοι από την ομάδα “Animal Rising” μπήκαν στο βασιλικό κτήμα του Sandringham, στο Ηνωμένο Βασίλειο και έκλεψαν τρία αρνιά του Βασιλιά Καρόλου.

Σύμφωνα με την “Daily Mail” οι ακτιβιστές από την ομάδα εκστρατείας για τα δικαιώματα των ζώων, γνωστή στο παρελθόν και ως “Animal Rebellion”, εισέβαλαν στο βασιλικό κτήμα χθες το βράδυ και βγήκαν σήμερα το πρωί (25/5) με τρία αρνιά που θα οδηγούνταν σε σφαγή. Οι γυναίκες, οι οποίες φορούσαν ροζ μπλουζάκια που πάνω έγραφαν “Animal Rebellion”, κατεγράφησαν από κάμερα να μεταφέρουν τα αρνιά από την βασιλική φάρμα “Appleton” στο δυτικό Νιούτον, στο πίσω μέρος ενός φορτηγού.

Μεταξύ των τριών ήταν η Ρόουζ Πάτερσον, η οποία είναι διευθύντρια της ομάδας εκστρατείας και είχε συλληφθεί προηγουμένως ως ύποπτη για να προκαλέσει αναταραχές, αφού είχε χαρακτηριστεί ως αρχηγός στο σχέδιο της ομάδας να σαμποτάρει το Grand National, το οποίο είναι η εθνική ιπποδρομία κυνηγιού, που διεξάγεται ετησίως στην Αγγλία.

⚠️ BREAKING!! ⚠️ THREE LAMBS HAVE BEEN RESCUED FROM A ROYAL FARM ON SANDRINGHAM ESTATE!

Sign the statement in support of animal rescues: https://t.co/Z4qjogcpFV#AnimalRising #AnimalLiberation #AnimalRescue pic.twitter.com/dTKf7wXeMV

— Animal Rising (@AnimalRising) May 25, 2023