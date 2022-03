Τζούλιαν Ασάνζ: Ο γάμος στη φυλακή υψίστης ασφαλείας – Το συμβολικό πέπλο της νύφης, οι συγκινητικές δηλώσεις της

Ο ιδρυτής των WikiLeaks Τζούλιαν Ασάνζ παντρεύτηκε την αγαπημένη του, Στέλλα Μόρις, μέσα στη φυλακή υψίστης ασφαλείας Μπέλμαρς στο νοτιοανατολικό Λονδίνο, σε μια τελετή όπου παρευρέθησαν μόλις έξι καλεσμένοι.

Η τελετή έγινε τις ώρες του επισκεπτηρίου στη φυλακή. Τα ρούχα που φόρεσαν οι νεόνυμφοι, το λιλά νυφικό της Μόρις και το κιλτ του Ασάνζ, δημιούργησε η Βρετανίδα σχεδιάστρια μόδας Βίβιαν Γουέστγουντ, που είχε συμμετάσχει στην εκστρατεία για την απελευθέρωσή του και ο Andreas Kronthaler. Να σημειωθεί ότι δεν επιτράπηκαν φωτογραφίες μέσα στη φυλακή.

Η νύφη έφθασε στη φυλακή συνοδευόμενη από τους δύο γιους που απέκτησε με τον Ασάνζ, όταν αυτός ζούσε στην πρεσβεία του Ισημερινού στο Λονδίνο. Στο πέπλο της ήταν κεντημένα μηνύματα φίλων του ιδρυτή των WikiLeaks.

Έξω από τη φυλακή ήταν συγκεντρωμένοι φίλοι και υποστηρικτές του Ασάνζ, ενώ μετά την τέλεση του γάμου, η Μόρις απηύθυνε μια συναισθηματική ομιλία. Συγκρατώντας τα δάκρυα και φορώντας το νυφικό της, είπε: «Είμαι πολύ χαρούμενη, αλλά είμαι και πολύ λυπημένη… Μακάρι να ήταν εδώ… Αυτό που περνάμε είναι απάνθρωπο».

Και πρόσθεσε: «Είναι το πιο εκπληκτικό άτομο στον κόσμο και θα πρέπει να είναι ελεύθερος. Αλλά η αγάπη μας θα μας οδηγήσει».

Οι υποστηρικτές είπαν ότι στο ζευγάρι επιτράπηκαν έξι καλεσμένοι, συμπεριλαμβανομένων των δύο αδελφών του Ασάνζ και του πατέρα του.

Σε άρθρο της για τον Guardian, η Μόρις περιέγραψε τον χώρο του γάμου ως «την πιο καταπιεστική φυλακή υψίστης ασφαλείας στη χώρα».

Ο 50χρονος Ασάνζ καταζητείται από τις Αρχές των ΗΠΑ, που ζητούν να εκδοθεί προκειμένου να τον δικάσουν για κατασκοπεία εξαιτίας της δημοσιοποίησης τεράστιου όγκου εμπιστευτικών και απόρρητων αμερικανικών εγγράφων, κυρίως για τους πολέμους στο Ιράκ και το Αφγανιστάν, από τον WikiLeaks. Εάν εκδοθεί, δικαστεί και καταδικαστεί, διατρέχει κίνδυνο να του επιβληθεί ποινή κάθειρξης 175 ετών, πρακτικά να περάσει το υπόλοιπο της ζωής του στη φυλακή.

Julian Assange’s new bride Stella Moris makes tearful speech after cutting cake following today’s #Assangewedding – “I love Julian with all my heart, I wish he was here” #FreeAssangeNOW @StellaMoris1 pic.twitter.com/nqiZfs7Gom

Ο Ασάνζ, ο οποίος απορρίπτει τις κατηγορίες σε βάρος του, κρατείται στη φυλακή Μπέλμαρς από το 2019, όπου οδηγήθηκε μετά τη σύλληψή του αφού πέρασε επτά χρόνια αποκλεισμένος στην πρεσβεία του Ισημερινού στο Λονδίνο.

Ενώ ζούσε στην πρεσβεία απέκτησαν δύο παιδιά με τη Μόρις, δικηγόρο που συνάντησε για πρώτη φορά το 2011, όταν εντάχθηκε στην ομάδα των συνηγόρων του. Η σχέση τους άρχισε το 2015.

Οι υποστηρικτές του Αυστραλού με καταγωγή από τη Σκοτία θεωρούν την υπόθεσή του πολύ σοβαρή επίθεση εναντίον της ελευθερίας του Τύπου.

Η βρετανική δικαιοσύνη στέρησε νωρίτερα αυτόν τον μήνα από τον Τζούλιαν Ασάνζ τη δυνατότητα να εφεσιβάλει την απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου, το οποίο τάχθηκε υπέρ της έκδοσής του στις ΗΠΑ. Το ζήτημα βρίσκεται πλέον στα χέρια της υπουργού Εσωτερικών της κυβέρνησης των Συντηρητικών, της Πρίτι Πατέλ. Μπορεί πάντως να αμφισβητήσει νομικά την ενδεχόμενη κυβερνητική απόφαση έκδοσής του.

Selection of pictures of Julian Assange’s bride Stella Moris from todays #AssangeWedding. No pictures of Julian Assange from today are available as prison authorities deemed images of the groom a ‘security risk’

Assange faces a 175 year sentence for publishing truthful documents pic.twitter.com/WAafRTsEM9

— WikiLeaks (@wikileaks) March 23, 2022