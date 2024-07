Τζόρτζια Μελόνι: Δείτε τις viral γκριμάτσες της Ιταλίδας πρωθυπουργού εν αναμονή του Αμερικανού προέδρου Μπάιντεν

Κατά τη διάρκεια της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ, ένα βίντεο που απεικονίζει την Ιταλίδα πρωθυπουργό Τζόρτζια Μελόνι να κάνει γκριμάτσες ενώ περίμενε τον Αμερικανό πρόεδρο Τζο Μπάιντεν έγινε viral.

Το βίντεο δείχνει τη Μελόνι και άλλους ηγέτες να στέκονται και να περιμένουν την άφιξη του Μπάιντεν και του Γενικού Γραμματέα του ΝΑΤΟ, Γενς Στόλτενμπεργκ, για την έναρξη της συνόδου. Η Μελόνι συνομιλεί με τον πρόεδρο της Φινλανδίας, Αλεξάντερ Στουμπ, όταν γυρίζει το βλέμμα της στο ταβάνι και κάνει χειρονομίες σαν να κοιτάζει ανυπόμονα ένα ρολόι.

Δείτε το βίντεο:

Giorgia Meloni on top eye-rolling form as leaders at the @Nato summit wait for Stoltenberg and Biden to arrive for today’s first session pic.twitter.com/0lczOywwav

— Henry Foy (@HenryJFoy) July 11, 2024