Τζο Μπάιντεν: Οι δύο νέες γκάφες στη συνέντευξη Τύπου – Τραμπ: «Σπουδαία δουλειά, Τζο»

Ο Τζο Μπάιντεν εμφανίστηκε μαχητικός στη μακρά συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε μετά το πέρας της 75ης συνόδου του NATO, στην οποία η επίδοσή του κρίθηκε μάλλον καλή, ωστόσο επισκιάστηκε από τουλάχιστον δυο μεγαλειώδη φραστικά ολισθήματα, καθώς η υποψηφιότητά του για δεύτερη θητεία τον Νοέμβριο παραμένει επισφαλής, εν μέσω των αμφισβητήσεων για την πνευματική του οξύτητα.

Απαντώντας στην πρώτη ερώτηση κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου, ο κ. Μπάιντεν είπε πως «δεν θα είχα επιλέξει τον αντιπρόεδρο Τραμπ αν δεν θεωρούσα πως έχει τα προσόντα για να γίνει πρόεδρος», αντί να προφέρει το όνομα της Καμάλα Χάρις.

«Σπουδαία δουλειά, Τζο», κάγχασε αμέσως ο Ντόναλντ Τραμπ μέσω Truth Social, του ιστότοπου κοινωνικής δικτύωσης που αποτελεί προσωπικό του δημιούργημα.

Νωρίτερα, ο Aμερικανός πρόεδρος διέπραξε άλλο ένα φραστικό ολίσθημα.

Στη σύνοδο του NATO, ανήγγειλε τον «πρόεδρο Πούτιν» καθώς υποδεχόταν επί σκηνής τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

«Και τώρα θα δώσω τον λόγο στον Πρόεδρο της Ουκρανίας, που έχει τόσο θάρρος όσο και αποφασιστικότητα. Κυρίες και κύριοι, ο πρόεδρος Πούτιν», είπε ο Δημοκρατικός, 81 ετών, προτού συνειδητοποιήσει το λάθος, επιστρέψει στο μικρόφωνο και δηλώσει: «…θα νικήσει τον πρόεδρο Πούτιν. Ο πρόεδρος Ζελένσκι!»

«Είμαι τόσο επικεντρωμένος στο να νικηθεί ο Πούτιν», δικαιολογήθηκε.

Biden just introduced President Zelenskyy as “President Putin,” but immediately caught himself

“I’m better,” Zelenskyy joked in response pic.twitter.com/8MgZHj2cf1

