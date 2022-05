Τσαβούσογλου: Πίσω από το ειρωνικό μειδίαμα του Τούρκου υπουργού Εξωτερικών

Πώς ερμηνεύουν στρατιωτικοί κύκλοι τον φασιστικό χαιρετισμό του Τσαβούσογλου απέναντι στους διαδηλωτές για την Ημέρα Μνήμης της Γενοκτονίας των Αρμενίων.

Του Χρήστου Μαζανίτη

Ας υποθέσουμε, σαν αδιανόητο φανταστικό σενάριο, ότι την παραμονή της Ημέρας Μνήμης των Θυμάτων του Ολοκαυτώματος ο Υπουργός Εξωτερικών της Γερμανίας υψώνει το χέρι του σε ναζιστικό χαιρετισμό, χαμογελώντας ταυτόχρονα ειρωνικά προς ένα πλήθος συγκεντρωμένων Ισραηλιτών που διαμαρτύρεται ειρηνικά για τα ναζιστικά εγκλήματα. Ποια θα ήταν άραγε η αντίδραση της διεθνούς κοινότητας απέναντι σε μια τέτοια προκλητική συμπεριφορά;

Μπορούμε εύκολα να φανταστούμε τη συνέχεια. Μπροστά στη τεράστια διεθνή κατακραυγή, ο εν λόγω υπουργός Εξωτερικών θα εξαναγκαζόταν σε παραίτηση, τερματίζοντας την πολιτική του καριέρα άπαξ δια παντός, ζητώντας ταυτόχρονα συγνώμη για την απαράδεκτη συμπεριφορά του.

Αδιανόητο το σενάριο, κι όμως βρήκε το αντίστοιχό του στην πραγματικότητα. Μια μέρα πριν την Ημέρα Μνήμης της Γενοκτονίας των Αρμενίων, ο υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας, ερχόμενος ενώπιος ενωπίω με Αρμένιους διαδηλωτές στην Ουρουγουάη, σχημάτισε με το χέρι του το σύμβολο των Γκρίζων Λύκων και ταυτόχρονα άρχισε να μειδιά ειρωνικά. Κι ενώ αυτό θα έπρεπε να «παίζει» για μέρες ως πρώτη είδηση σε όλα τα διεθνή ειδησεογραφικά πρακτορεία, δεδομένου μάλιστα ότι συνέπεσε με την μαύρη επέτειο της Γενοκτονίας των Αρμενίων, πέρασε σχεδόν «στα ψιλά», με εξαίρεση τις καταδικαστικές δηλώσεις του Προέδρου και του υπουργού Εξωτερικών της Ουρουγουάης.

Κι όμως, ο φασιστικός χαιρετισμός και το ειρωνικό μειδίαμα του Τούρκου ΥΠΕΞ θα έπρεπε κανονικά να προκαλέσει παγκόσμιο σοκ. Με τη συμπεριφορά του, ο Τσαβούσογλου δεν χλεύασε τους Αρμένιους που διαδήλωναν ειρηνικά. Χλεύασε και προσέβαλε με τον χειρότερο τρόπο τη μνήμη 1.500.000 Αρμενίων που σφαγιάστηκαν, δολοφονήθηκαν, κρεμάστηκαν, άφησαν την τελευταία τους πνοή στα καταναγκαστικά έργα, εξοντώθηκαν με υγρά και αέρια δηλητήρια ή με ενέσεις μολυσμένου από τύφο αίματος, βιάστηκαν, κατακρεουργήθηκαν, πνίγηκαν στον Ευφράτη και στη Μαύρη Θάλασσα και κάηκαν μαζικά ζωντανοί από τις οθωμανικές αρχές των αρχών του 20ου αιώνα.

Ο Τσαβούσογλου χλεύασε τα θύματα του «Meds Yeghern», «Του Μεγάλου Εγκλήματος» που θα βαραίνει για πάντα το ποινικό μητρώο του Τουρκικού Έθνους. Ως γνήσιος απόγονος των Ταλαάτ Πασά, Εμβέρ Πασά και Τζεμάλ Πασά, ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών όχι μόνο δεν σιώπησε, αλλά επέμεινε αμετανόητος στην τακτική του μίσους, δηλώνοντας ουσιαστικά «υπερήφανος» για τα «κατορθώματα» των προγόνων του. Επί της ουσίας, με τη συμπεριφορά του είναι σα να φώναξε προς τους Αρμένιους διαδηλωτές ότι «Καλά σας κάναμε τότε!!!»

Όσο όμως κι αν μειδιά ειρωνικά ή ακόμα και θριαμβευτικά ο κύριος Τσαβούσογλου, η Ιστορία έχει ήδη καταδικάσει τους προγόνους του για τα εγκλήματά τους. Τα σχετικά κατηγορητήρια είναι γραμμένα στα τηλεγραφήματα του Πρέσβη των ΗΠΑ Χένρι Μόργκεντάου προς την Κυβέρνησή του, ο οποίος τον Ιούλιο του 1915 κατήγγειλε την «εκστρατεία εξόντωσης μιας φυλής» (campaign of race extermination), καθώς και στο έργο του μεγάλου Βρετανού Ιστορικού Arnold Toynbee «Οι Αρμενικές Φρικαλεότητες: Η Δολοφονία ενός Έθνους» (The Armenian Atrocities: The Murder of a Nation), όπως και σε αναρίθμητα άλλα ιστορικά τεκμήρια, συμπεριλαμβανομένων των φωτογραφικών ντοκουμέντων εκείνης της εποχής.

Αλήθεια, πόση απανθρωπιά «έβγαλε στη φόρα» η φασιστική χειρονομία και το ειρωνικό χαμόγελο του Τούρκου Υπουργού Εξωτερικών; Ως απάντηση σε αυτήν την απαράδεκτη για Υπουργό Εξωτερικών συμπεριφορά του, ήρθε και φέτος, όπως και πέρυσι, η γραπτή δήλωση του Προέδρου των ΗΠΑ για την 107η επέτειο της Γενοκτονίας των Αρμενίων. Σε αυτήν, ο Τζο Μπάιντεν τιμά απερίφραστα τη μνήμη του «1.500.000 Αρμενίων που εκτοπίστηκαν, σφαγιάστηκαν ή οδηγήθηκαν στο θάνατο στο πλαίσιο μιας πολιτικής εξόντωσης», την οποία αποκάλεσε ως «μία από τις μεγαλύτερες φρικαλεότητες του 20ου αιώνα».

Μια φράση όμως στην φετινή δήλωση του Αμερικανού Προέδρου ξεχωρίζει ιδιαίτερα: «We recommit ourselves to speaking out and stopping atrocities that leave lasting scars on the world» (σ.σ.: Επαναλαμβάνουμε την δέσμευσή μας να μιλήσουμε ανοιχτά και να σταματήσουμε τις φρικαλεότητες που αφήνουν μόνιμες ουλές στον κόσμο). Ο Αμερικανός Πρόεδρος δεν κρύβει λόγια για λόγους διπλωματικού «τακτ». Ακριβώς το αντίθετο. Δεσμεύεται ότι θα συνεχίσει να «μιλά ανοιχτά» για το φοβερό οθωμανικό έγκλημα, ενώ επαναλαμβάνει γι’ ακόμη μία​ φορά τη δέσμευσή του ότι θα σταματήσει «τις φρικαλεότητες που αφήνουν μόνιμες ουλές στον κόσμο».

Το έγκλημα της Γενοκτονίας των Αρμενίων θεωρείται επομένως «παγκόσμιο» από τον Μπάιντεν, όπως άλλωστε τεκμαίρεται και από το Διεθνές Δίκαιο. Γι’ αυτό και κατ’ αναλογία, η προκλητική χειρονομία και το θριαμβευτικό μειδίαμα του Τούρκου ΥΠΕΞ αποκτούν παγκόσμια διάσταση και ως πράξεις χλευασμού των εκατομμυρίων αθώων θυμάτων της γενοκτονίας δεν αφορούν μόνο τους Αρμένιους. Αφορούν κάθε πολιτισμένο άνθρωπο αυτού του κόσμου, που καλείται να καταδικάσει απερίφραστα όχι μόνο το «Μεγάλο Τουρκικό Έγκλημα», αλλά και τους σημερινούς χειροκροτητές του, αφενός για λόγους ιστορικής δικαιοσύνης και μνήμης, αφετέρου για να αποκλειστεί κάθε ενδεχόμενο αυτό να επαναληφθεί. Είναι χρέος μας και μας αφορά όλους…και ο κύριος Τσαβούσογλου παρότι θα το ήθελε πολύ, δεν εξαιρείται.