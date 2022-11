Τσαβούσογλου: Δεν θα πάρουμε άδεια για να εντάξουμε το ψευδοκράτος στον Οργανισμό Τουρκικών Κρατών

Νέα πυρά κατά των ΗΠΑ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης εξαπέλυσε σήμερα ο υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας, Μεβλούτ Τσαβούσογλου, κατά την διάρκεια συνέντευξη Tύπου με τον Μεξικανό ομόλογό του.

Ο Μεβλούτ Τσαβούσογλου εξέφρασε την ενόχλησή του για τη στήριξη που παρέχουν σε Ελλάδα και Κύπρο, απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με την αντίδραση της ΕΕ και των ΗΠΑ μετά την ανακήρυξη του ψευδοκράτους ως παρατηρητή στον Οργανισμό Τουρκικών Κρατών.

«Το μήνυμά μας προς τις ΗΠΑ είναι το εξής: Έχετε διαταράξει την ισορροπία τόσο στις σχέσεις Τουρκίας-Ελλάδας όσο και στην Κύπρο. Η ζυγαριά έχει γείρει. Κρατείστε ισορροπία και όταν μιλάτε για διεθνές δίκαιο, να κοιτάζετε τις παραβιάσεις της Ελλάδας και των Ελληνοκυπρίων. Δεν θα πάρουμε καμία άδεια από τις ΗΠΑ. Ο τουρκικός αιώνας ξεκίνησε, η τουρκική άνοιξη ξεκίνησε» ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Δεν θα πάρουμε άδεια από κάποιον άλλο προκειμένου η Τουρκική Δημοκρατία της Βόρειας Κύπρου να γίνει κάπου μέλος ως παρατηρητής. Με ποιο δικαίωμα παρεμβαίνει η Ευρωπαϊκή Ένωση στην οργάνωση των τουρκικών κρατών; Είδαμε τις ΗΠΑ, ιδίως την Ευρωπαϊκή Ένωση, να έχουν ασκήσει πιέσεις στα μέλη του Οργανισμού Τουρκικών Κρατών. Αλλά δεν πρέπει να ξεχνούν ότι υπάρχει ένας τουρκικός κόσμος που δεν υποκύπτει σε τέτοιες απειλές, ανεξάρτητα από το ποια είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση ή οι ΗΠΑ», υποστήριξε ο επικεφαλής της τουρκικής διπλωματίας

EU has no right to intervene in matters of Organization of Turkic States, says Cavusoglu, dismissing bloc's statement on Turkish Republic of Northern Cyprus' observer status

