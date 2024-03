Τρόμος στον αέρα: Τουλάχιστον 50 τραυματίες έπειτα από «τεχνικό πρόβλημα» σε πτήση – Δείτε βίντεο

Τουλάχιστον 50 άνθρωποι τραυματίστηκαν τη Δευτέρα (11/3), κυρίως με ελαφρά τραύματα, αφού η LATAM Airlines ανέφερε ότι υπήρξε ένα «τεχνικό πρόβλημα» που προκάλεσε «ισχυρή κίνηση» κατά τη διάρκεια πτήσης από το Σίδνεϊ στο Ώκλαντ.

Η πτήση LA800 της LATAM Airlines, ένα Boeing 787-9 Dreamliner, προσγειώθηκε στο αεροδρόμιο του Ώκλαντ όπως ήταν προγραμματισμένο το απόγευμα της Δευτέρας, σύμφωνα με την FlightAware.

Η πτήση κανονικά σταματά στο Ώκλαντ στο δρόμο προς το Σαντιάγο της Χιλής.

Εκπρόσωπος της αεροπορικής εταιρείας της Νότιας Αμερικής είπε στην Herald ότι υπήρξε ένα «τεχνικό πρόβλημα» στην πτήση που επηρέασε κάποιο πλήρωμα και επιβάτες, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.

Το ασθενοφόρο Hato Hone St John περιέθαλψε περίπου 50 άτομα στο αεροδρόμιο, είπε ένας εκπρόσωπος στο Reuters.

Ένας ασθενής είναι σε σοβαρή κατάσταση και οι υπόλοιποι τραυματίστηκαν πιο ελαφρά.

