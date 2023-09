Τρομακτικό ηχητικό από το εσωτερικό της διαστημικής κάψουλας κατά τη διάρκεια της καταστροφής του «Apollo 1»

Υπάρχουν λίγες καταστροφές, ηχητικά των οποίων μπορούν να μας τρομοκρατήσουν ακόμα και σήμερα. Μία τέτοια είναι η καταστροφή στην αποστολή «Apollo 1». Αυτό που συνέβη την Παρασκευή 27 Ιανουαρίου 1967 θα μείνει για πάντα χαραγμένο στο μυαλό μας.

Η τραγωδία του «Apollo 1»

Γύρω στη 1 μετά το μεσημέρι της Παρασκευής 27 Ιανουαρίου 1967, οι Αμερικανοί αστροναύτες Έντουαρντ Γουάιτ, Βίρτζιλ Γκρίσομ και Ρότζερ Τσάφι ανέβηκαν στον γιγαντιαίο πύραυλο «Saturn IB», στο ακρωτήριο Κένεντι, και επιβιβάστηκαν στο διαστημόπλοιο «Apollo 1» για μία δοκιμή ρουτίνας εν όψει της προγραμματισμένης εκτόξευσής τους στις 21 Φεβρουαρίου. Για 5 ώρες έλεγχαν όλα τα συστήματα σε συνθήκες που αντιστοιχούσαν στην πραγματική πτήση που θα πραγματοποιούσαν. Η μόνη τους επαφή με το κέντρο ελέγχου γινόταν μέσω μίας οθόνης τηλεόρασης και ακουστικών.

Ξαφνικά, απροειδοποίητα, μέσα σε μόλις 9 δευτερόλεπτα, ήρθε η καταστροφή.

Ύστερα σιωπή. Ο θαλαμίσκος τυλίχτηκε σε τεράστιες λευκές φλόγες, καθώς το καθαρό οξυγόνο που υπήρχε μέσα στην κάψουλα του «Apollo 1», έπειτα από εντολή της NASA, θέριευσε την πυρκαγιά μέσα σε χρόνο μηδέν. To καθαρό οξυγόνο είναι εύκολο να παραχθεί αλλά είναι εξαιρετικά επικίνδυνο λόγω της υψηλής ευφλεκτότητάς του.

Οι απεγνωσμένες προσπάθειες του προσωπικού εδάφους να πλησιάσει το διαστημόπλοιο δεν είχαν αποτέλεσμα και 26 άτομα μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο με σοβαρά εγκαύματα και αναπνευστικά προβλήματα. Χρειάστηκαν 7 ολόκληρες ώρες για να ανασυρθούν από τον θαλαμίσκο τα απανθρακωμένα πτώματα των τριών αστροναυτών.

Υπήρχαν αρκετά προβλήματα με το σκάφος πριν την τραγωδία, και ο αστροναύτης Βίρτζιλ Γκρίσομ φέρεται να μην είχε πίστη στην αποστολή, καθώς θεωρούσε τον σχεδιασμό του σκάφους πρόχειρο και επικίνδυνο.

Λίγο πριν την καταστροφή, ο Γρίσομ έβαλε το πλήρωμα να τραβήξει ένα σκωπτικό πορτρέτο που έδειχνε του αστροναύτες να προσεύχονται μπροστά από μία μακέτα του «Apollo 1». Λίγη ώρα αργότερα, οι τρεις αστροναύτες επιβιβάστηκαν στην κάψουλα.

The Apollo 1 crew expressed concern about the construction of the command module and the amount of flammable material (mainly nylon netting and Velcro) in the cabin on August 19, 1966. The picture here has all the three astronauts, praying to God for their safe journey. The… pic.twitter.com/tcyXqoBgEr

