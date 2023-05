Τροχαίο – σοκ στις ΗΠΑ: Έφηβος οδηγός παραλίγο να σκοτώσει αστυνομικό

Ένα τροχαίο – σοκ σημειώθηκε στις ΗΠΑ, στο οποίο ένας αστυνομικός παραλίγο να χάσει την ζωή του.

Όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή του η αστυνομία της κομητείας Φέρφαξ, στην Βιρτζίνια, αστυνομικός είχε σταματήσει όχημα και διενεργούσε έλεγχο, όταν ένα διερχόμενο αμάξι από την αντίθετη πλευρά, έχασε τον έλεγχο και έπεσε με μεγάλη ταχύτητα στο σταματημένο αμάξι. Ο αστυνομικός, όπως φαίνεται στα πλάνα, σώθηκε από θαύμα χάρη στα γρήγορα αντανακλαστικά του.

“Το αστυνομικό τμήμα της κομητείας Φέρφαξ είναι ανακουφισμένο που αυτό το ατύχημα δεν οδήγησε σε τραγωδία. Αυτή είναι μια σημαντική υπενθύμιση ότι η ζωή μπορεί να αλλάξει σε μια στιγμή. Είναι ευθύνη του οδηγού να οδηγεί με ασφάλεια και να φτάνει με ασφάλεια” σημειώνει στην ανακοίνωσή του το αστυνομικό τμήμα.

Ο οδηγός του σταθμευμένου αμαξιού μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο ελαφρά τραυματισμένος και πήρε εξιτήριο. Ο αστυνομικός τραυματίστηκε ελαφρά. Ο ανήλικος οδηγός του αμαξιού που προκάλεσε το τροχαίο καθώς και οι συνεπιβάτες του, τραυματίστηκαν ελαφρά, μάλιστα ο 17χρονος κατηγορήθηκε για επικίνδυνη οδήγηση.

Speeders crash nearly proves fatal for officer on traffic stop. https://t.co/cKgxuwsLUf #FCPD pic.twitter.com/83zi7JeW3u

— Fairfax County Police (@FairfaxCountyPD) May 2, 2023