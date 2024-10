Τροχαίο σε live streaming: Ο YouTuber Jack Doherty διέλυσε την McLaren και προκάλεσε οργή με την αντίδρασή του

Κατά τη διάρκεια ενός live streaming, ο YouTuber Jack Doherty τράκαρε την πανάκριβη McLaren του, ενώ η προσοχή του ήταν στραμμένη στο κινητό του, προκαλώντας σάλο στα social media. Οι ενέργειές του μετά το τροχαίο έχουν τροφοδοτήσει ακόμη περισσότερη δημόσια κριτική και οργή.

Τράκαρε την McLaren του αξίας 200.000 δολαρίων, αφού φάνηκε να κοιτάζει το τηλέφωνό του ενώ οδηγούσε στη βροχή.

Ο YouTuber με σχεδόν 15 εκατομμύρια συνδρομητές, 20 ετών, είναι γνωστός στο διαδίκτυο για τα αμφιλεγόμενα βίντεο φάρσας του και την επίδειξη του πλούτου του. Μετέδωσε τη συντριβή στο Kick, όπου το κανάλι του πήρε ban μετά το περιστατικό.

Ένα απόσπασμα της ροής που κυκλοφόρησε στο Διαδίκτυο φάνηκε να δείχνει τον Ντόχερτι να τρέχει φαινομενικά με μεγάλη ταχύτητα σε έναν βρεγμένο αυτοκινητόδρομο ενώ έριξε μια ματιά στο τηλέφωνο στο χέρι του, προτού αναφωνήσει «Όχι, όχι, όχι!» καθώς έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου του και έπεσε στο προστατευτικό κιγκλίδωμα.

Ο Doherty μοιράστηκε επίσης αποσπάσματα από τα επακόλουθα, συμπεριλαμβανομένου ενός βίντεο του να ουρλιάζει για βοήθεια μέσα στο όχημα αμέσως μετά τη σύγκρουση. Στο βίντεο, ζήτησε από έναν από τους ανθρώπους που έσπευσαν να βοηθήσουν να του να του κρατήσει την κάμερα καθώς μια ομάδα περαστικών τον έβγαζε έξω από το παράθυρο.

Οι θεατές επέκριναν γρήγορα τον streamer ότι φαινόταν να ανησυχεί περισσότερο για τη συνολική McLaren του παρά για τον κάμεραμαν του στη θέση του συνοδηγού, ο οποίος φαινόταν να είναι ακόμα μέσα στο αυτοκίνητο κρατώντας το χέρι του και αιμορραγούσε από το κεφάλι.

your friends face is gushing blood but you make sure he stays filming from all angles…. nice https://t.co/Z1ef18PrSk

— corinna kopf (@CorinnaKopf) October 5, 2024