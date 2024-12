Τραγωδία στο Βιετνάμ: Τουλάχιστον 11 νεκροί σε πυρκαγιά σε καραόκε μπαρ στο Ανόι

Τουλάχιστον έντεκα άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και δύο ακόμη τραυματίστηκαν σοβαρά, σε τραγικό περιστατικό εμπρησμού που σημειώθηκε τα ξημερώματα σε καραόκε μπαρ στο Ανόι του Βιετνάμ.

Η αστυνομία ανακοίνωσε ότι ο δράστης, ο οποίος συνελήφθη άμεσα, χρησιμοποίησε βενζίνη για να ξεκινήσει τη φωτιά στο ισόγειο του τριώροφου καταστήματος. Όπως δήλωσε στις αρχές, προχώρησε σε αυτή την ενέργεια εξαιτίας προσωπικών διαφορών με μέλη του προσωπικού του μπαρ.

11 people were killed in a fire at a karaoke parlour in Hanoi last night. The perpetrator who said he burnt the place down due to personal vendetta was arrested. pic.twitter.com/suMnKA5MKX

— Nga Pham (@ngahpham) December 19, 2024