Τραγωδία στο Μεξικό: 5 νεκροί και 50 τραυματίες έπειτα από κατάρρευση σκηνής σε προεκλογική συγκέντρωση

Πέντε άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και τουλάχιστον 50 τραυματίστηκαν στο Μεξικό, έπειτα από κατάρρευση σκηνής σε προεκλογική συγκέντρωση του υποψηφίου για την προεδρία της χώρας, Χόρχε Αλβάρες Μάινεζ.

Σε ανάρτησή του στο X, ο πρόεδρος της χώρας, Αντρές Μανουέλ Λόπες Ομπραδόρ, ανέφερε ότι μια ριπή ανέμου προκάλεσε το δυστύχημα στην πόλη Σαν Πέδρο Γκαρσά Γκαρσία στο βόρειο Μεξικό. Επικαλούμενος σχόλια του τοπικού κυβερνήτη, ο Ομπραδόρ επιβεβαίωσε ότι άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι τραυματίστηκαν.

Το βίντεο του ατυχήματος που δημοσιεύτηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνει τον Χόρχε Αλβάρες Μάινεζ να κουνάει τα χέρια του καθώς το πλήθος φώναζε το όνομά του, πριν σηκώσει το βλέμμα για να δει μια γιγάντια οθόνη και μια μεταλλική κατασκευή να ανατρέπεται προς το μέρος του. Στη συνέχεια, ο υποψήφιος για την προεδρία φαίνεται να τρέχει για βοήθεια καθώς μέρος της εξέδρας ανατράπηκε στη συγκέντρωση.

Ο Μιγκέλ Τρεβίνιο, ο δήμαρχος του Σαν Πέδρο Γκαρσά Γκαρσία, έγραψε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι «υπάρχουν άνθρωποι εγκλωβισμένοι και τραυματισμένοι».

BREAKING: Stage collapses during political rally in northeast Mexico. At least 4 dead, many injured pic.twitter.com/9Aik66gdyv

— BNO News (@BNONews) May 23, 2024