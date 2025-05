Τραγωδία στην Κίνα: Εννέα νεκροί και 70 τραυματίες σε ανατροπή σκαφών που μετέφεραν τουρίστες

Εννέα άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, ένας παραμένει αγνοούμενος και τουλάχιστον 70 τραυματίστηκαν ύστερα από την ανατροπή σκαφών που μετέφεραν τουρίστες, εξαιτίας ισχυρών ανέμων, στον ποταμό της πόλης Τσιανσί, στη νοτιοδυτική επαρχία Γκουϊτζόου της Κίνας, σύμφωνα με τα κρατικά μέσα ενημέρωσης.

Το δυστύχημα σημειώθηκε χθες το μεσημέρι, όταν πολλαπλά σκάφη που βρίσκονταν στον ποταμό ανετράπησαν, με αποτέλεσμα 84 άνθρωποι να βρεθούν στα νερά, όπως μετέδωσε η δημόσια τηλεόραση CCTV.

