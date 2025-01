Τραμπ: Στη δημοσιότητα το επίσημο πορτρέτο του 47ου προέδρου των ΗΠΑ – Μοιάζει εκπληκτικά με το «mugshot» του

Ο Ντόναλντ Τραμπ έδωσε σήμερα στη δημοσιότητα την επίσημη φωτογραφία του ως 47ου προέδρου των ΗΠΑ, η οποία μοιάζει εντυπωσιακά στη φωτογραφία του που τραβήχθηκε πριν από δύο χρόνια σε μια φυλακή της Τζόρτζια.

Με το κεφάλι ελαφρώς σκυφτό προς τα εμπρός, το δεξί φρύδι συνοφρυωμένο, τα χείλη κλεισμένα σφιχτά και με βλοσυρό ύφος: η επίσημη φωτογραφία φαίνεται σαν να είναι copy-paste εκείνης που τραβήχθηκε για το αστυνομικό αρχείο στις 24 Αυγούστου 2023, όταν του ασκήθηκε δίωξη για απόπειρα ανατροπής του εκλογικού αποτελέσματος του 2020 στην Πολιτεία της Τζόρτζια.

Official portrait of Donald J. Trump, the 47th President of the United States, has been released.

Με μια μικρή διαφορά: στη φωτογραφία του αστυνομικού αρχείου ο Τραμπ φοράει κόκκινη γραβάτα, στην επίσημη, μπλε ηλεκτρίκ. Στο μπλε σακάκι του διακρίνεται επίσης μια καρφίτσα με την αμερικανική σημαία.

Πριν από ενάμιση χρόνο, ο Ρεπουμπλικάνος δισεκατομμυριούχος, που θα ορκιστεί πρόεδρος στις 20 Ιανουαρίου, είχε αναρτήσει τη φωτογραφία του ως κατηγορουμένου (mugshot) στην πλατφόρμα Χ, με το μήνυμα «Μην παραδοθείτε ποτέ!».

🚨 JUST IN: The official portrait of the 47th President of the United States, Donald J. Trump

This goes HARD 🔥

Total mugshot vibes 😏 pic.twitter.com/EE7mprv05g

— Nick Sortor (@nicksortor) January 16, 2025