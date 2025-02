Τραμπ: Οι δασμοί σε Μεξικό και Καναδά θα τεθούν σε ισχύ στις 4 Μαρτίου

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σήμερα ότι οι προτεινόμενοι δασμοί του στο Μεξικό και στον Καναδά θα τεθούν σε ισχύ στις 4 Μαρτίου, όπως ήταν προγραμματισμένο, επειδή οι δύο χώρες εξακολουθούν, όπως υποστηρίζει ο Τραμπ, να επιτρέπουν την εισροή ναρκωτικών ουσιών στις ΗΠΑ.

Στην Κίνα επίσης θα επιβληθούν δασμοί επιπλέον 10% επίσης την ίδια ημερομηνία, ανέφερε ο Αμερικανός πρόεδρος σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα του Truth Social.

