Τουρκία: Θύελλα αντιδράσεων για το αμερικανικό υποβρύχιο στην Κύπρο- Το μυστήριο με το τηλεοπτικό σήμα

Οι παρεμβολές στο τηλεοπτικό σήμα στο νότιο τμήμα της Κύπρου και οι διαμαρτυρίες των Τουρκοκυπρίων και της Άγκυρας είναι τα απόνερα που άφησε αναχωρώντας από το λιμάνι της Λεμεσού, το αμερικανικό υποβρύχιο Σαν Χουάν.

Η παρουσία του επιθετικού υποβρυχίου, όπως συνηθίζεται να λέγονται αυτής της κλάσης τα υποβρύχια (κλάση Λος ‘Αντζελες) προκάλεσε θύελλα αντιδράσεων από την Τουρκία και τους Τουρκοκύπριους. Το ψευδοϋπουργείο εξωτερικών των Τουρκοκυπρίων με ανακοίνωσή του καταδίκασε την παρουσία του υποβρυχίου και κατηγόρησε τις ΗΠΑ ότι στέλνοντας το υποβρύχιο στην Λεμεσό ανατρέπουν την ισορροπία στο νησί.

Ο κυβερνήτης του Πλοίαρχος Τζον Κράσντοκ, σε μήνυμά του «ανέφερε ότι η παρουσία του υποβρυχίου με τις εξειδικευμένες του δυνατότητες δείχνει την τεχνογνωσία της υποβρυχιακής δύναμης και της αφοσίωσής μας να επιχειρούμε για την υποστήριξη των συμμάχων και των εταίρων».

Delighted to join President @Christodulides onboard the @USNavyEurope #USSSanJuan (SSN-751) for a visit with the impressive officers and crew of the Los Angeles-class submarine. Clear evidence of shared 🇨🇾🇺🇸 commitment to promoting security and stability in the region. https://t.co/ZOATeD9FYq pic.twitter.com/WrjPp1BGQk

— Ambassador Julie Fisher (@USAmbCy) April 7, 2023