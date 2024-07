Τουρκία: Συνεχίζονται οι επιχειρήσεις εκκαθάρισης στα σύνορα με Ιράκ και Συρία – 19 συνολικά οι νεκροί – ΒΙΝΤΕΟ

Το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε ότι σε επιχειρήσεις του τουρκικού στρατού στο Βόρειο Ιράκ σκότωσε 15 αντάρτες της κουρδικής οργάνωσης ΡΚΚ και άλλα τέσσερα άτομα μέλη της οργάνωσης YPG στη βόρεια Συρία.

Σηειώνεται ότι η YPG είναι η βασική συνιστώσα της πολιτοφυλακής των Συριακών Δημοκρατικών Δυνάμεων (SDF) στη βόρεια Συρία, την οποία η Άγκυρα συνδέει με το ΡΚΚ που δρα κατά της Τουρκίας.

Reportedly Turkish airstrike on a #PKK ammunition depot in Mije village, #Qandil mountains, North #Iraq Turkish Army is currently conducting joint operations with Peshmerga and the Iraqi Army to clear PKK from villages #Kurds #Turkey pic.twitter.com/mh8iWuk8QH

